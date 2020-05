Roskakalasta saa maittavat ja terveelliset pihvit – Särkikaloissa on runsaasti proteiinia ja D-vitamiinia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalapullat ja -pihvit onnistuvat hyvin vähempiarvoisistakin kaloista, kuten särjestä. Kalamassan tekeminen särjestä kannattaa kuitenkin tehdä huolella. Särki perataan hyvin, ja kalasta hyödynnetään vain lihaosa massaa varten.

Maa- ja metsätalousministeriön teettämissä tutkimuksissa särkikalat ovat erottuneet korkealla proteiinimäärällään ja runsaalla D-vitamiinipitoisuudellaan. Suomalaisessa särkikalassa piilee siis hieno mahdollisuus korvata esimerkiksi lihan kulutusta. Tästä kulutuksen muutoksesta kiittäisivät sekä ympäristö että kansanterveys.

Eri kalalajien mätien joukosta särjen mäti erottui tutkimuksissa useilla hyvillä ominaisuuksillaan. Selvityksen mukaan särjen mädissä on yhtä paljon proteiinia kuin punaisessa lihassa, kolesterolin määrä on verrannollinen kananmunaan ja tyydyttymättömiä rasvahappoja on runsaasti. Lisäksi haitta-aineiden pitoisuudet jäävät huomattavasti alle raja-arvojen.

Särjessä on paljon mahdollisuuksia, joista mäti ja kalamassa ovat vain pari sovellusta.

Särkipihvit

Ainekset:

500 g ruodotonta särkimassaa tai särkifileitä

1 sipuli

2 kananmunaa

2 rkl korppujauhoja

3 rkl ranskankermaa

1 tl suolaa

ripaus valkopippuria

2 rkl hienonnettua tilliä (voi korvata esimerkiksi suolattomalla kalamausteella)

voita paistamiseen

Särkipihvit pastetaan voissa paistinpannulla. Anne Mattila

Valmistusohje:

Särkipullat voi tehdä pienistä onkikaloistakin.

Nosta särkifileet monitoimikoneeseen, jossa on leikkuuterä. Hienonna tasaiseksi massaksi tai käytä valmista särkimassaa. Lisää joukkoon kuorittu ja paloiteltu sipuli. Aja massa tasaiseksi.

Lisää joukkoon kananmuna, korppujauhot, ranskankerma ja mausteet. Aja nopeasti tasaiseksi massaksi.

Hienonna tilli ja sekoita lusikalla kalamassan joukkoon.

Muotoile kostutetuin käsin massasta pyöreitä pullia tai nostele isolla lusikalla pihveiksi voissa paistinpannulla.

Tarjoile perunoiden ja esimerkiksi tsatsikityyppisen kermaviilikastikkeen kera.

Särkipihvien lisukkeeksi sopivat esimerkiksi keitetyt perunat, salaatti ja kermaviilistä valmistettu tsatsikityyppinen kylmäkastike. Anne Mattila