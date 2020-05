Aili Dammertin Visiitti-kolumni: Tintin talomarkkinoilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Eräänä aurinkoisena päivänä kolmannella kk-viikolla päätimme jotain hyvää tehdäksemme putsata linnunpöntöt edellisen kesän jäljiltä. Sijoitimme siivotut pöntöt melko lähelle taloa, kun niissä oli nähty viime kesänäkin asukkaita. Vaahteralehtien lomassa tapahtui vilkasta lentoliikennettä a`la Cyanistes caeruleus. Tutustuminen aikaisemmin puhdistettuun pönttöön oli alkanut jo edellisellä viikolla.

Saatuani viimeisen puleeratun pöntön paikoilleen kiinnostus uuteen perheasuntoon heräsi välittömästi. En ehtinyt kauas puusta, kun asiakkaita alkoi tulla tutkimaan rakennusta kuin olisi alkanut yleinen näyttö. Kämppähän näytti olevan erinomaisella paikalla lounasravintolan vieressä.

Pikaviestin naputtelu kutsui kaveria. Pian lähimailla liikuskeleva sinkku lennähti viereiselle oksalle ja alkoi nokkakopu, joka houkutteli näyttöön pari pikkuvarpustakin. Kurkattiin tupaan ja tuvasta ulos. Lennettiin kuuseen neuvottelemaan, tiesikö kaveri mitään pesänrakentamisesta ja jos niin lyötäisiinkö vappuna höyhenet yhteen.

Tarjolla oli useampia kohteita. Tutkittiin sijaintia, onko esteetön sisäänpääsy, oviaukko oikeaan suuntaan, haiseeko vanha, pitääkö katto ja onko se oikeassa kulmassa. Onko aukko oikeaa kokoa vai tunkeeko siitä vielä joku varakkaampi ja vatsakkaampi. Kaikki oli tutkittava, että voisi kaikessa rauhassa kotoilla pari viikkoa.

LPV:n mukaan kuntotarkastus oli tehty eikä vanhankaan pitänyt haista. Ne oli kuurattu ja kuivatettu pari päivää katto auki. Asuma-alue tosin oli vilkkaan tien läheisyydessä, jossa kesäisin piisasi ääntä. Mutta monipuoliset palvelut Saleineen, jopa kylpyallas, houkuttelevat. Missäpä nykyään olisi hiljaista, jos aikoo taajamassa asua, oli sitten tintti tai tantta.

Tiaisenkin elämä on täynnä valintoja. Pitävä katto pään päällä haudonta-aikana – onhan se oksan haarukkaan kyhättyä oravien ja kissavihollisten armoilla elämää turvallisempi. Elämä pohjoisella pallonpuoliskolla on yhtä selviytymistä, vaikka ihmiset kuvittelevat että taivaan lintuna on huoletonta, tietämättä pikkulinnun elämästä puolen pähkinän vertaa.

On hyväksyttävä urbaanin elämän oheisrealiteetit. Pönttömarkkinoiden tarjontakin on kirjavaa. Joissakin siivous unohdettu, hyvä kun pönttö on puuhun saatu ja kuva someen. Talkkariaikaan kaikki oli toisin, mutta nyt oksalla ylimmälläkin tuntuu kestävyysvaje ja ”ei kuulu toimenkuvaan” – välinpitämättömyys. Ei sellainen houkuttele perhettä perustamaan, tiedä mitä kirppuja pesii tauteja levittämässä. Niistä ei viihtyisää saa, vaikka kuinka kantaa sammalta vuoteelle.

Nopein saa parhaan pönttömarkkinoillakin. Tontin kissat ovat edesmenneitä, toinen syvällä kiven alla ja toinen tuhkana, joten ne eivät ole ahdistelemassa. Kaikki näyttäisi lupaavalta. Tehdäänkö varaus? Kop, kop!

Kirjoittaja on oman tonttinsa linnunpönttövastaava.