Lukijalta: Kun yrittäjät saatiin ystäviksi keskenään

Näin karanteenissa ollen on aikaa miettiä ja muistella. Ajassa on riskinsä, myös yrittämisessä. Ja ilman yrittäjiä elämä olisi mahdotontakin, kuten historia on todistanut.

Mitä jos koronavirukset vaikutukset olisivat tulleet heti sotien jälkeen? Vaikka olivathan silloin niin tuotettavat ja ilman korvauksia itään luovutettavat raskaat sotakorvaukset. Silloin ei tosin tällä seudulla ollut paljon teollisuutta. Muu yritystoiminta oli vähäistä ja liittyi myllyjen lailla maatalouteen.

Poikasena näin sotien jälkeen, että tavalliselle maakylällä yrityksen perustaminen oli yleisen mielipiteen hankaloittamaa. Kotikyläni Nivalan Sarjankylä oli ensimmäinen kokemuskenttäni. Oli luontevaa, että oli maatalo, karjaa, hevosia ja perinteisiä työkaluja, käsityöläisiä, muutama kauppias ja kouluilla opettajat.

Kaikille nuorille ei riittänyt kylällä töitä. Jos muutoin tunnuttiin pidettävän tutusta kylästä, pohdittiin, mitä siellä tarvittaisiin, mitä ilmeisen tarpeellista kaivattiin. Muutama hoksasi, että kun olisi kuorma-auto. Hevosen vetämä kuorma ei siirtoihin aina riittänyt.

Muistan kun yksi paikallinen osti kylän ensimmäisen kuorma-auton. Tietenkin häntä kadehdittiin ja toisaalta moitittiin, koska tämä oli ottanut velkaa. Velka oli kylän mielestä yhtä paha kuin synti.

Kun sen auton ovessa oli omistajan nimi ja etunimiä korvaamassa niiden ensimmäiset aakkoset A ja V, olisiko ollut Antti Vilhelmi, tulkittiin ne sanoiksi Aina Velkaa...

Ja kun yksi kaukainen sukulainen sai perinnön ja osti sillä kuormurin, pidettiin sitä tuhlauksena ja tuomittavana, "varat pyörien päällä". Kohta mies osti toisen auton!

Velan oton sijasta oli totuttu säästämään hallavuoden varalta. Ja opetettiin säästämistä lapsille myös koulussa. Koululle tuotiin puolimetrinen rautainen laatikko, jossa oli tulitikkulaatikon kokoisia lokeroita. Se oli Postisäästöpankin luokkasäästölipas. Kunkin nimikkolokeroon toivottiin pantavan kolikoita.

Hyvä hanke toisaalta oli, mutta säästämällä ei saatu kokoon markkoja, joita yrittämisen alkujakso olisi vaatinut. Asenne oli yrittämisen jarru tai ainakin hidaste. Pankkien nimessäkin oli aina vain sana säästö.

Toinen yrittämisen hidaste tuli minulle ilmi myöhemmin. 1960-luvun alkupuolella ylivieskalaisen, entisen kommunistin, silloisen puualan yrittäjän Aate Kippolan ja muutaman jokilaaksolaisen kanssa perustettiin Kalajokilaakson pienteollisuusyhdistys. Aate oli puheenjohtaja ja minä sihteeri.

ldea siihen oli talousalueliiton eli KTL:n kalajokisen toiminnanjohtajan Uuno Rahkon, joka oli ollut mukana perustamassa Ylivieskan Puuseppiä. Piti saada vierailuja saman alan yrityksiin.

Se ei noin vain onnistunut. Piilotettiin omia työtapoja ja laitteita. Onneksi oli muutama yhtä ennakkoluuloton kuin Aate, esimerkiksi tynkäläinen Ruhkala, ja niin epäluulo haipui ajan myöt uuteen tietoon ja kokemuksien vaihtoon. Opittiin kantapään kautta. Ja kohta yhdistyksen asiat otettiin KTL: n ohjelmaan. Kirjeitten liiman nuoleminen sai jäädä!

Yritysten tarpeellisuus on nyt selviö, mutta kun joskus tuntuu, että ensin pitää keksiä toiminnan tarpeellisuus ja saada ihmiset uskomaan siihen, niin se kyllä panee miettimään.

