Koulutuskeskus Jedu jatkaa etäopetusta toukokuun loppuun

Koulutuskeskus Jedussa opetus jatkuu etänä toukokuun loppuun. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus päätti keskiviikon kokouksessaan, että opiskelijoiden ja henkilöstön terveyden turvaamiseksi jatketaan opetuksen järjestämistä etäopetuksena toukokuun loppuun saakka.

Yhtymäjohtaja Kauko Makkonen kertoo, että koulutuskeskus Jedussa opetuksen toteuttaminen etäopetuksena on sujunut hyvin. Etäopetus on toteutettu siten, että näytöt on toteutettu pääsääntöisesti työelämässä, mutta tarpeen vaatiessa näytöt on ollut mahdollista suorittaa myös oppilaitoksen tiloissa erityisin järjestelyin. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus on toteutettu mahdollistamalla lähiopetus pienryhmissä.

Opiskelijoiden ja henkilöstön terveyden turvaamiseksi on henkilöstölle tehty kysely asiasta 24.4. – 27.4.2020 välisenä aikana. Henkilöstöltä kysyttiin, että olisiko syytä koulutuskeskus Jedussa harkita, että koulutuksen järjestämistä etäopetuksena jatketaan toukokuun loppuun saakka Tällöin opetuksen järjestäminen jatkuisi etäopetuksena 10 päivää pitempään. Kyselyyn vastasi 296 henkilöä, joista 92 prosenttia oli sitä mieltä, että koulutuksen järjestämistä etäopetuksena pitäisi jatkaa toukokuun loppuun saakka. Jedun lukuvuosi päättyy 29.5.2020.