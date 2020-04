Ylivieskan Tuomiperän kiistellyt tuulivoimalat saivat poikkeuslupansa äänestyksen jälkeen – kaksi lautakunnan jäsentä jätti eriävät mielipiteet

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vuosia kiistaa aiheuttanut Tuomiperän tuulivoimahanke on toteutumassa Ylivieskassa. TM Voima Tuomiperä Oy on hakenut poikkeamista tuulivoimapuiston osayleiskaavasta sekä rakennuslupaa kahdeksalle tuulivoimalalle. Kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi tiistain kokouksessaan luvat äänin 5–2.

Ensin lautakunta äänesti siitä, myönnetäänkö poikkeamista osayleiskaavasta vai ei. Sitten äänestettiin rakennuslupien myöntämisestä ja molemmissa äänestyksissä tulos oli sama. Johtava rakennustarkastaja Iiris Nivala teki kokoukselle esitykset poikkeamisten ja rakennuslupien myöntämisestä ja samalla kannalla olivat äänestyksissä Markku Autio (kesk.), Mailis Tikkanen (kesk.), Helena Isosalo (kesk.), Maija Huuha (kok.) sekä Kari Nisula (sd.). Hankkeita vastustivat Tapio Rahkola (ps.) ja Hannu Hietala (vas.). Molemmat jättivät myös eriävät mielipiteensä päätöksistä.

Seuraavaksi odotellaan, tuleeko päätöksistä mahdollisia valituksia.

– Toimija ei ole antanut aikataulua rakentamisen aloittamisesta. Nämä päätöksetkin viivästyivät koronatilanteen takia, Iiris Nivala huomauttaa.

Alunperin lautakunnan piti käsitellä luvat jo maaliskuussa, mutta kokous siirtyi.

Tuomiperän tuulivoimahanke on herättänyt keskustelua Ylivieskassa ja vuosia ja sitä on käsitelty luottamusportaissa useaan otteeseen. Tuulivoimayhtiö haki jo hyväksyttyyn kaavaan poikkeamislupaa muun muassa siksi, että se on rakentamassa Tuomiperälle alkuperäisiä suunnitelmia korkeampia ja tehokkaampia tuulivoimaloita. Kaavassa sallittu korkeus on 210 metriä ja poikkeaminen myönnettiin 240 metriin.

Ylivieskan kaupunginhallitus otti viime vuoden lopulla kantaa hakemukseen ja totesi, että poikkeamiseen tulisi suostua. Kaupunginhallitus perusteli kantaansa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen näkemyksellä, jonka mukaan Tuomiperän tuulivoimahankkeen muutos ei todennäköisesti aiheuta laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hallitus totesi myös, että uuden tekniikan myötä tuulivoimaloista aiheutuvan melun äänitaso ei selvitysten perusteella ylity aiempaan verrattuna.