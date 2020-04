Nivala edelleen Kalajokilaakson ainoa paikkakunta koronakartalla – 5000 varmistetun tartunnan raja lähestyy valtakunnan tasolla

Nivala on keskiviikon koronapäivityksen mukaan edelleen ainoa Kalajokilaakson paikkakunta, josta löytyy viisi varmennettua koronavirustartuntaa. Nivala nousi viikonlopun aikana THL:n ylläpitämälle koronakartalle, kun laboratoriotesteillä todettujen tartuntojen määrä nousi viiteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päivittää joka päivä karttasivustoa, johon on koottu tiedot laboratoriovarmistetuista COVID-19-tapauksista Suomessa. Sovellus löytyy osoitteesta thl.fi/koronakartta.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on tiedottanut, että Nivalan tartuntaketjut on pystytty selvittämään ja sairastuneet sekä altistuneet ovat karanteenissa.

– Osa sairastuneista on jo ehtinyt parantua. THL:n karttasovellus näyttää kaikki alueella todetut tartunnat, joten luku sisältää myös jo taudista parantuneet.

THL:n päivittäisessä sovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa kunnittain, mikäli kunnassa on enemmän kuin neljä koronatapausta. Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin. Näytteenottopäivästä kuluu noin 2–4 päivää ennen kuin näyte on analysoitu, kirjattu ja tieto on päivittynyt tartuntatautirekisteriin, joten sivuston tiedot voivat päivittyä takautuvasti. Keskiviikon päivityksen viimeisimmät tapaustiedot olivat tiistailta.

Koko maassa oli viimeisimmän päivityksen mukaan 4 906 varmennettua koronavirustartuntaa. Pohjois-Pohjanmaalla niitä on 123 eli yksi enemmän kuin tiistain tiedoissa.

