Kirkkotien kunnostus etenee Reisjärvellä, samoin Kalajan ja Leppälahden koulujen myynti

Reisjärven kunnanhallitus päätti 27.4. pidetyssä kokouksessaan esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Teknisen lautakunnan esityksen Kirkkotien peruskunnostuksesta vielä tämän vuoden puolella.

Keskustan kaavateiden peruskunnostushanke on alun perin suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2019-2021 aikana. Kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen hankkeen toteutusta on siirretty ja hankkeeseen haettiin valtion investointiavustusta.

Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan hanke hyväksyttiin ehdollisena edellyttäen valtion myönteistä investointitukipäätöstä. Investointituesta kunta sai kielteisen päätöksen joulukuussa 2019.

– Nyt Kirkkotien kunnostus toteutetaan joko arvopaperisalkun varoista tai lainalla. Kirkkotien on joka tapauksessa sellaisessa kunnossa, että se on pakko laittaa kuntoon. Kuntaan on tulossa tänä vuonna muitakin asfaltointeja, ja Kirkkotie on järkevää laittaa kuntoon samoissa yhteyksissä. Hankkeen yksityiskohtia täsmennetään vielä ennen valtuustoa, kunnanjohtaja Marjut Silvast kertoo.

Edellisessä kunnanvaltuuston kokouksessa suoritettu Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen edustajien valinnassa tapahtui muotovirhe. Valinta toteutettiin äänestyksellä, vaikka se olisi pitänyt toteuttaa vaali-menettelyllä.

– Asia käsitellään uudelleen seuraavassa valtuuston kokouksessa, Silvast sanoo.

Kunnanhallitus päätti myydä tai vuokrata Kalajan ja Leppälahden koulukiinteistöt ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan toteuttamaan myynti- ja vuokraustoimenpiteet.

– Samalla pidätimme itsellämme oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset. Kunnan tahtotila on luopua kyseisistä rakennuksista, sillä niistä syntyy edelleen käyttökustannuksia. Rakennuksilla on kuitenkin olemassa vielä jonkinlainen tasearvo, minkä lisäksi toivomme rakennuksiin jonkinlaista toimintaa ja että ne pysyisivät kunnossa.

Koska kunnan edellinen Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast valittiin Reisjärven uudeksi kunnanjohtajaksi 31.3.2020, hänen entinen virkansa jäi avoimeksi.

– Käynnistämme hakuprosessin mahdollisimman pian. Haku käynnistyy viimeistään toukokuun toisella viikolla, Silvast sanoo.