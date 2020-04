Reisjärven kunnan vuoden 2019 tilinpäätös on alijäämäinen, -616 902 euroa.

Näin ollen kunnalle syntyi katettavaa alijäämää 1.7 miljoonaa euroa vuoteen 2023 mennessä, koska vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäinen peräti 1,1 miljoonaa euroa.

– Alijäämän kattaminen on meille iso haaste ja tarkoittaa käytännössä 500 000 euron säästöjä vuodessa. Tahtotilamme ja uskomme sen kattamiseen on kuitenkin kova, ja teemme sen eteen hartiavoimin töitä, kunnanjohtaja Marjut Silvast sanoo.

Reisjärven kunta järjestää ensi maanantaina kuntalaisille tiedotustilaisuuden asiaan liittyen, missä käydään tilannetta läpi ja pyydetään kuntalaisia ottamaan asiaan kantaa.

– Avoimuus on meille tässäkin tilanteessa päivänselvä asia. Olemme yhden kriteerin päässä kriisikuntamenettelystä, ja jos emme onnistu kattamaan syntynyttä alijäämää määräaikaan mennessä, kunta päätyy Valtiovarainministeriön kriisimenettelyyn. Silloin VM:n virkamiehet tulevat kuntaan ja meidän tulee esittää omat suunnitelmamme asian ratkaisemiseksi. VM arvioi asioiden etenemistä ja elleivät sovitut toimenpiteet pure, valtio tulee esittämään meille kuntaliitosta, Silvast sanoo ja jatkaa:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Kunnan strateginen tavoite on säilyttää kunnan itsenäisyys. Sen vuoksi teemme kaikkemme, että vältämme kriisikuntamenettelyn.

Silvast sanoo kuitenkin, ettei kaiken kurjistamisessakaan ole mitään mieltä.

– Kunnassa kuuluu kuitenkin olla sellaiset peruspalvelut, että täällä on kaikkien hyvä olla ja asua. Sekin on huomioitavaa, että noin 45 prosenttia koko kunnan käyttötaloudesta menee sote-kustannuksiin. Tämän vuoksi meidän ja kaikkien Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntien on pakko etsiä säästöjä myös Selänteen puolelta.

Vuoden 2019 lopussa Reisjärven kunnalla oli pitkäaikaista lainaa lähes 27 miljoonaa ja lyhytaikaista lainaa 3 miljoonaa euroa. Kunnan verotulot olivat reilut kahdeksan miljoonaa, mikä oli noin 500 000 euroa alkuperäistä veroennustetta vähemmän.

Valtionosuudet olivat kaikkiaan noin 11 miljoonaa euroa, mikä oli reilut 700 000 euroa alkuperäistä arviota enemmän. Valtionosuuksiin sisältyy kunnan saama 380.000 euron suuruinen harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus.

Kunnan vuosikate oli positiivinen, noin 548 000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1.1 miljoonaa euroa ja ylittivät alkuperäisen talousarvion lähes 300 000 eurolla ja muutetunkin talousarvion vajaalla 200 000 eurolla.