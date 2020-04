Liisan koronapäiväkirjasta: Käsi sydämelle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jos laittaa käden sydämelle ja oikein miettii, että kuinkas erakoituminen on mennyt, niin lähes kuuden viikon kokemuksella voin sanoa, että hyvin. Sovitut tapaamiset loppuivat kuin veitsellä leikaten ja muutama päivä meni miettiessä, että onkohan tämä varovaisuus sittenkin liioittelua. Olen kotona viihtyvää sorttia ja nyt on saanut ihan luvallisesti olla epäsosiaalinen ja harrastamaton.

Olen minä kokenut tylsiä ja yksinäisiäkin hetkiä. Vaikeinta on se, etten pääse tapaamaan vanhenevaa äitiäni, jonka ihmiskontaktit ovat nyt asunnossa piipahtavien kotipalvelun hoitajien varassa.

Vakituisessa työssä sain olla puhelimessa niin paljon, että pariin vuoteen en ole juuri soitellut, jos ei ole ollut asiaa. Nyt rupattelupuhelut kuuluvat päiviin ja somen eri kanavat kilkuttelevat terveisiä ja tervehdyksiä. Niillä varmistuu, että jossakin toisaalla on joku muukin, joka haluaa tietää, että ei ole yksin maailmassa.

Olen yksi niistä, joka on aika tarkkaan seurannut tiedotusvälineitä ja hallituksen tiedotustilaisuuksia. Ne ovat puuduttavaa jargonia, jossa suoria vastauksia on vaikea saada. Mutta sitähän se toimittajan työ on, yrittää tulkita kiertoilmaukset ja poliittisesti korrektit lausunnot ihmisen järjellä ymmärrettäviksi.

Hengessäni on hattuni noussut sille, joka tuon tiedotussuunnitelman on laatinut. Kun hallitus kertoo asioista suoraan kansalle rauhallisesti ja vastaa yhä uudelleen esitettyihin kysymyksiin näyttämättä tuskastumistaan, kokee kuulija ja katsoja olonsa turvalliseksi. Tiedon saaminen suoraan ministeriltä lisää luotettavuutta kuulijan korvassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Niin sittenkin, vaikka kaikki arviot tulevasta ovat epävarmoja ja tiedon tulkitsemiseen tarvitsisikin hiukan toimittajan apua.

Ja kun pääministeri kumppaneineen on toistanut, että pysykää kotona ja presidentti muistuttanut fyysisen etäisyyden ja henkisen läheisyyden tärkeydestä, niin mehän olemme uskoneet. Olemme pysyneet kotona, yskineet hihaan, pesseet ja desinfioineet käsiä ja vilkuttaneet mummoille vain ikkunan takaa.

Jos vaikka asuisi Amerikassa, niin olisi paljon vaikeampaa toimia vastuullisesti. Jokainen hiukankin omilla aivoillaan ajatteleva ihminen olisi hiukan epäillyt presidentillisiä ohjeita koronan torjumiseen.

Näinä viikkoina olemme joutuneet hevoskuurille epävarmuuden sietämisessä. Voiko olla ärsyttävämpää kuin se, ettei kukaan sano varmaksi milloin koronaviruksen tautihuippua eletään. Joko se meni, tuleeko se syksyllä, vai milloin se oikein on?

Mutta tähänkin on sopeuduttu. Nyt on tilastoitukin se, että myös Kallion alueella on varmistettuja koronavirustartuntoja. Tauti ei ole enää jossain toisaalla, mutta ei se hirveästi muuta käyttäytymistä. On vain jatkettava varovaisuutta, kun tapaa muita ihmisiä.

Rajoitettukin elämänpiiri laajenee, kun pystyy puuhailemaan ulkona yhä enemmän. Se voisi olla päätepiste myös näille merkinnöille, siirryn lehtihommiin tuonne pihamaalle.

Liisa Ängeslevä

Sarjassa on käsitelty päiväkirjanomaisesti koronaviruksen värittämää elämää karanteeninomaisissa olosuhteissa maaliskuun loppupuolelta huhtikuun loppuun. Sarja päättyy tähän.

Liisan koronapäiväkirjasta: Liisa Ängeslevä kirjoittaa blogia siitä, miten elämä sujuu karanteeninomaisissa oloissa

Liisan koronapäiväkirjasta: Pyöröpuikkolähettinä

Liisan koronapäiväkirjasta: Peruskuntokausi

Liisan koronapäiväkirjasta: Hamsteri

Liisan koronapäiväkirjasta: Loistava mahdollisuus

Liisan koronapäiväkirjasta: Käsien pesulle

Liisan koronapäiväkirjasta: Peruttu pääsiäinen

Liisan koronapäiväkirjasta: Polut tutuksi

Liisan koronapäiväkirjasta: Paikallista

Liisan koronapäiväkirjasta: Maalia naamaan

Liisan koronapäiväkirjasta: Positiivisuus koetteilla

Liisan koronapäiväkirjasta: Leipomapäivä

Liisan koronapäiväkirjasta: Meni tunteisiin

Liisan koronapäiväkirjasta: Jos metsään...