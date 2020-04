Hanna-Leena Mattila pohtii Eduskunnasta-kolumnissaan: Pitäisikö koulut avata tälle keväälle?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronakevät tulee jäämään meidän kaikkien mieliin. Erityisen vahva sukupolvikokemus se tulee olemaan lapsille ja nuorille. Korona on konkreettisesti yhdistänyt ja erottanut ihmiskuntaa – samanaikaisesti ja vaikuttavasti.

Viruksen leviämisen hidastamiseksi harjoitetut toimet purivat hyvin Suomessa. Rajoittamiseen ja eristämiseen päädyttiin, koska asiantuntijat antoivat järeälle linjalle vahvan suosituksen. Nyt olemme tilanteessa, jossa vaaditaan rohkeutta päättää seuraavista askelista rajoitteiden purkamiseksi.

On looginen jatkumo edellisille toimille, että terveysturvallisuus ja tautitilanne kärkenä mennään eteenpäin. Lapset, nuoret ja opettajat siirtyivät etäopiskeluun terveyssyistä. Jos perusteet koulujen avaamiselle ovat olemassa, silloin ne avataan.

Etäopiskelun hyvistä ja huonoista puolista on karttunut jo jonkin verran tietoa, ja pääsääntöisesti järjestely on toiminut hyvin. Meillä on erinomaiset opettajat, jotka kykenivät lyhyessä ajassa luomaan toimivan sähköisen opetusympäristön.

Suurin osa opiskelijoista on pärjännyt hyvin poikkeusjärjestelyissä. Arat ja hälystä kärsivät oppilaat ovat menestyneet jopa normaali oloja paremmin.

Kotiväen arvostus opetuksen ammattilaisia kohtaan on noussut. Vastavuoroisesti iso kiitos kuuluu vanhemmille, jotka oman työnsä ohella ovat auttaneet lastensa oppimisessa.

Väestöliitto on nähnyt koronaeristyksen nurjan puolen perhe-elämässä. Hauraassa tilanteessa olevien perheiden lasten tilanne on pahentunut kriisin aikana. Heille kouluun palaaminen olisi erityisen hyvä asia. Turvalliset aikuiset, moniammatillinen tuki ja sosiaaliset kontaktit ikätovereihin tuovat tasapainoa epävakaaseen kasvuympäristöön.

Jos koulut päätetään avata, jäljellä olevat kouluviikot olisi hyvä käyttää tehostetusti tunnetaitojen vahvistamiseen. Oppimisen vaurioita pystytään paikkomaan seuraavina kuukausina, mutta henkiset lommot voivat olla yllättävän pitkäaikaisia.

Päätös pitäisi tehdä ennen vappua, jotta opettajat voisivat suunnitella mahdollisen paluun lähiopetukseen, sillä korona aiheuttaa monia poikkeusjärjestelyjä lähiopetukseen. Opettajat eivät saa jäädä kahden opetusympäristön vangiksi; joko on etä- tai lähiopettaja, ei kumpaakin.

Vaikka uskon, että perus- ja toisen asteen koulunsa päättävät ottaisivat päästötodistuksensa mieluummin rehtorilta kuin postilaatikosta, pitää päätös koulujen avaamisesta pohjata terveysviranomaisten faktuaaliseen tilannearvioon viruksen hallinnasta. Koulujen avaaminen ei ole mielipidekysymys, kuten sulkeminenkaan ei ollut.

Hanna-Leena Mattila

Kansanedustaja (kesk.)

Raahe

