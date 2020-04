Päätoimittaja: Väärin sammutettu

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tuttu vitsi palopaikalta myöhästyneestä palopäälliköstä tulee väkisin mieleen, kun seuraa Suomen koronantorjunnasta käytävää keskustelua. Tulipalo on miltei sammunut, mutta monien mielestä aivan väärin sammutettu.

Näin voi päätellä sekä julkisesta asiantuntijakeskustelusta että sosiaalisen median mutu-asiantuntijoiden monenkirjavista päätelmistä. Paljon riippuu siitä, minkä sortin palomies kulloinkin letkun nokassa ruiskii.

Talousguruja tukahdutetun liekin taktiikka ei tunnu tyydyttävän, koska se venyttää kytemisaikaa. Ei päästä aloittamaan jälkien siivousta eikä varsinkaan uuden rakentamista tuhoutuneen tilalle. Kritiikin ymmärtää, sillä käsillä ovat ennennäkemättömän suuret aineelliset vahingot.

Myös terveyspuolen sammutusmiehistön rivit rakoilevat. Itse ylipalopäällikkö THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen antoi ruotsalaismedialle ymmärtää, että vettä on lorotettu liekkeihin jo liikaakin. Jos samalla paineella jatketaan, kytöpalo jatkuu loputtomiin ja uhkaa leimahtaa uudelleen täyteen roihuunsa myöhemmin.

On silti pakko kysyä: Mikä on sopiva hinta ihmishengistä. Jos valittu sammutustaktiikka lopulta säästää suuren määrän ihmisuhreja, ymmärtävätkö jälkipolvet sitä arvostaa? Varsinkin, jos palkkana on ennen näkemätön vuosia kestävä talouskurjuus, joka sekin vaatii uhrinsa.

Oma vähäpätöinen tietämys kallistuu ihmishenkien säästämisen puolelle niin pitkään kuin suinkin on mahdollista. Siksi, että koko ajan lähempänä on se päivä, kun saadaan kehitetyksi ensin tautiin paremmin tehoavat lääkkeet ja sen jälkeen rokote.

Rankkaa tasapainoilua päätöksenteko nyt on. Ihmisten perusoikeuksiin on puututtava. Panokset pelissä ovat järjettömän suuret. Samalla on ylläpidettävä oikeusvaltiota perustuslakia kunnioittaen.

Aivan pienistä virheistä ei kannattaisi nyt suurella suulla vouhottaa. Niitä sattuu kaikille.

Muu maailma ihmetteleekin, miksi suomalaiset valittavat, vaikka ulkoapäin katsoen täällä on tehty erinomaista koronantorjuntatyötä. Amerikkalaiset, italialaiset, espanjalaiset, saksalaiset – jopa ruotsalaiset – kehuvat kilvan suomalaisten pientä kuolemantapauksen määrää. Omat luvut kun ovat perin karseat.

Tilanne kuvastaa mainiosti kansamme perusluonnetta: nuristaan ja arvostellaan, mutta tehdään niin kuin käsketään. Barrikadeille ei nousta eikä heittäydytä kansalaistottelemattomiksi niin kuin eteläisen Euroopan kumppanimme.

Olemme yhä esivallalle kuuliaisia. Sellaisiksi meidän on historiassa koulittu. Milloin venäläisten, milloin ruotsalaisten komennossa.

Seppo Kangas

seppo.kangas@kpk.fi