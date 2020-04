Raudaskylän opisto sinnittelee poikkeustilan yli – Leirit siirtyvät loppukesään, työntekijöille haetaan lomautusten sijaan korvaavia tehtäviä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Poikkeustila on hiljentänyt Raudaskylän Kristillisen Opiston pihapiirin, mutta sata vuotta täyttävän opiston toiminta ei suinkaan ole pysähdyksissä.

Perinteikäs Raudaskylän Soiva Kesä on toteutumassa poikkeusjärjestelyin. Tavallisesti kesäkuuhun ajoittuvat kurssit ja leirit siirretään tänä vuonna loppukesälle.

– Olemme halunneet pitää yllä perinnettä, ja kaikille siirrettävissä oleville tapahtumille on etsitty uusi ajankohta. Loppukesään on tulossa tiivis muutaman viikon jakso, johon kaikki ovat sitoutuneita, koulutussuunnittelija Päivi Kääntä-Piispanen kertoo.

Tämänhetkisen tiedon mukaan Soitinmusiikkiliiton puhallinleiri pyörähtää käyntiin heinäkuun 11. päivä alkuperäisessä aikataulussaan. Se saa jatkokseen pop-musiikki- ja harmonikkaleirin, sirkus- ja digivärkkäilykurssit, kesämuskarit, valokuvauskurssin sekä Vankkuri-hankkeen erityislapsille ja -nuorille suunnatut leirit.

– Elokuun alussa vuorossa ovat mestarikurssit, jotka normaalisti järjestetään heti kesän alussa. Myös opettajat ovat olleet halukkaita järjestämään aikataulunsa uudelleen, Kääntä-Piispanen toteaa.

Leirien osallistujamäärät ovat aiempina kesinä yltäneet kymmeniin, puhallinleirillä ja mestarikursseilla yli sataan. Kääntä-Piispasen mukaan tarkoitus on pitää erityistä huolta siitä, että leirit saadaan järjestettyä turvallisesti.

– Seuraamme tarkkaan kaikkia ohjeistuksia ja rajoituksia, ja hygienian kanssa on tähänkin saakka oltu tarkkoja. Tietysti meidän täytyy edelleen koko ajan seurata tilannetta ja tehdä tarpeen vaatiessa muutoksia suunnitelmiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Soivan Kesän konserttiohjelma on vielä avoinna, mutta yhtenä mahdollisuutena on striimata esityksiä verkon kautta nähtäviksi.

– Siitä saattaa tulla jatkossa myös pysyvä käytäntö, Kääntä-Piispanen sanoo.

Opiston muu arki on jatkunut maaliskuun puolivälin jälkeen poikkeusjärjestelyjen turvin. Kevään koulutuksia on sijoitettu uudelleen, ja osa pidetään etäopetuksena. Hankkeiden työntekijät taas ovat kehittäneet digitaalisia sisältöjä omille kohderyhmilleen.

Rehtori Pekka Härkönen toteaa, että opiston toiminta on taipunut yllättävänkin hyvin uuteen tilanteeseen.

– Suurin osa meidän tarjonnastamme on tutkintokoulutusta, ja sitä on pystytty jatkamaan etäopiskeluna. Meillä on siihen hyvät valmiudet, sillä etäopetusjärjestelmät otettiin käyttöön jo viime syksynä.

Miinusta opiston talouteen tietää se, että ammattitutkintojen lähijaksoja ja vapaan sivistystyön kursseja ei kuluvana keväänä voida järjestää. Samoin majoitus- ja ruokapalveluista jää tuloja saamatta.

– Taloudellista tappiota on joka tapauksessa tulossa, mutta lopullista summaa ei vielä pystytä arvioimaan. Jos kesän kurssit ja leirit toteutuvat, tilanne ei ole meillä niin hankala, Härkönen toteaa.

Helpotusta kansanopistojen tilanteeseen on luvassa, sillä hallitus on varaamassa vapaalle sivistystyölle lisämäärärahan vuoden 2020 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen.

Tässä vaiheessa Raudaskylällä ei ole lähdetty lomauttamaan ketään, vaan ratkaisuja on haettu muilla keinoilla.

– Olemme etsineet korvaavia tehtäviä niille, jotka eivät voi tehdä omaa työtänsä etätyönä. Keittiöhenkilökunta on esimerkiksi nyt siivonnut tiloja ja pessyt ikkunoita, palvelupäällikkö Niina Pennala kertoo.

Omin voimin on myös maalattu luokkien sisätiloja ja kunnostettu piha-alueita. Isompia remontteja taas on aikaistettu tilojen ollessa tyhjillään.

Kunnossapitotöihin ovat osallistuneet myös vapaa-ajanohjaajat, jotka ovat myös ehtineet kehitellä verkkoonkin aktiviteetteja opiskelijoiden toiveesta.

Pennalan mukaan uusia tehtäviä on haettu hyvässä yhteisymmärryksessä.

– Porukka on ollut valmiina tekemään mitä vain, ja tällaisessa talossa riittää kyllä tekemistä.