Sievi-Ylivieska-tiehen järeä parannus ja levittäminen – Kalajoen Isosillan päällyste joudutaan uusimaan

Kala- ja Pyhäjokilaaksossa parannetaan tänä vuonna teitä ja siltoja paljon. Kesän mittavin tiehanke toteutetaan Sievi-Ylivieska välillä, kun kantatie 63:a levitetään metrillä, rakenteita korjataan ja päällystettä laitetaan monta kerrosta. Se tulee jo aiemmin Ylivieskasta Liminkaan 9-metriseksi levitetyn kantatie 86:n jatkeeksi yhtä leveänä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen suunnitteluyksikön päällikkö Risto Leppänen kertoo, että Sievi-Ylivieska välin 17 kilometriä pitkä tiehanke tulee maksamaan noin neljä miljoonaa euroa, koska parantaminen on järeää. Kustannuksista enin osa tulee muusta kuin päällystystöistä. Urakoitsijaksi kilpailutettiin maarakennusyhtiö Sundström Oy Ab.

– Sievi-Ylivieska-tieosuudella tien levittäminen teettää enemmän töitä kuin pohjoisen loivaliuskaisella 86:lla teetti. Pohjoisessa tietä oli helppo levittää molemmille puolille tietä puoli metriä. Sieviin menevä 63 on oman aikansa tuote, Leppänen toteaa.

Tien levittäminen vähentää kulumista, lisää ajomukavuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Tierakentamisen 86- ja 63 -teille ei ole nyt tässä vaiheessa tulossa tieluokituksen nostoa tai teiden uudelleen nimeämistä. Sievi-Ylivieska kantatie 63-hankkeen valmistumisen jälkeen raskaalle liikenteelle on kuitenkin Kalajokilaaksosta hyvä yhtenäinen tieväylä Ouluun asti. Ylivieskasta lähtevä 86 yhtyy Limingassa valtatie 8:aan.

Reilu vuosi sitten kunnat ja kansanedustajat tekivät kampanjointia, jotta tieyhteys Ylivieskan ja Sievin kautta Ouluun ja Etelä-Suomeen saisi valtatieluokituksen, ja että tiet 86 ja 63 saisivat yhtenäisen nimen.

Väyläviraston asiantuntija Jukka Peura kertoo, että nyt vuoteen ei ole nimeämis- ja luokitusasiassa tapahtunut mitään uutta.

– Väylävirasto ei ole saanut liikenneministeriöltä toimeksiantoa tieluokituksen eikä uudelleen nimeämisen selvittämiseksi. Sen takia asiassa ei ole edistytty, Peura kertoo.

Liikenne- ja viestintäministeriössä ovat ennättäneet ministeritkin vaihtumaan. Sanna Marin siirtyi pääministeriksi ja hänen tilalleen siirtyi Timo Harakka.

Maakunnan eteläosassa riittää alkavalle kesälle muitakin mittavia tiehankkeita. Sievin, Ylivieskan ja Nivalan tiestöjä parannetaan merkittävästi. Sievi-Reisjärvi-tietä, seututie 760:tä parannetaan 23 kilometrin matkalla. Hanke on ollut aiemminkin suunnitelmissa. Sen tekemiseen ei kuitenkaan ole ollut aiemmin riittäviä resursseja.

Kaikkia tieosuuksia ei voi tehdä kevyesti remix-päällysteellä. Sitä voi käyttää vai muutaman kerran ja sen jälkeen tarvitaan kunnon päällystämistä.

Sievi-Nivala välillä päällystetään valtatie 28:aa eli Kokkola-Kajaani-tietä 20 kilometriä. Nivalasta Ruuskankylälle samaa tietä päällystetään 12 kilometriä. Nivala-Haapajärvi välillä päällystetään valtatie 27:aa 24 kilometrin matkalta.

Ylivieskasta valtatie 27:ää päällystetään Kalajoen suuntaan 19 kilometriä. Ylivieskasta Haapavedelle seututie 800 päällystetään Vaaramaasta Ryyppymäelle 22 kilometriä, samaa tietä Eskolanniemestä Haapavedelle 2 kilomeriä, Leskestä Piippolaan 9 kilometriä. Leskelän 4-tietä päällystetään 5 kilometriä. Pyhäjärven taajaman 7702:ta päällystetään 5 kilometriä. Oulaisissa parannetaan kantatie 86:n ja maantie 786:n liittymää.

Eteläosan tiehankkeissa näkyy uuden hallitusohjelman panostukset perustienpitoon ja hankerahoituksen lisääminen. Päällystyskohteita on ELY-keskuksen alueella tuplasti enemmän kuin mitä vuonna 2019. Maakunnassa päällystyskohteita on nyt 410 kilometrille, kun poikkeuksellisen huonona viime vuonna vain 200 kilometrille. Nyt on lisätty myös yksityisteiden rahoitusta.

– Korjausvelkaa on edelleen jäämässä etenkin alemman tiestön osalta. Tämän vuoden taso ei vielä yllä lähellekään 2000-luvun parhaimpiin vuosiin, jolloin päällystyksiä tehtiin 600-700 kilometriä vuodessa, Leppänen toteaa.

Risto Leppänen toivoo, että tiestön parantamiseen saataisiin edelleen lisärahoitusta. Työllisyyden edistämiseksi koronatilanteessa sellaisesta on käyty keskusteluja.

– Harmittaa, ettei monille kevyen liikenteen väylähankkeille ole rahoitusta..

Ylivieskan on Taanilan koulun kevyen liikenteen väylälle on saatu rahoitus. Hanke toteutetaan 2021 ennen kuin koulu aloittaa syksyllä. Ouluntien alikulku koululle on kaupungin hanke.

Petäjäskoskelle Oulaisiin tehdään tänä kesänä kevyen liikenteen väylää.

Siltahankkeita on maakunnan eteläosassa tälle vuodelle useita. Kalajoella alkaa toukokuun puolivälissä 8-tien yli menevän Isosillan korjaaminen, että asvalttipäällyste jatkossa sillalla ehjänä. Se tulee hidastamaan liikennöintiä aina lokakuulle, työt etenevät kaista kerrallaan.

Siikalatvalta 4-tieltä löytyy sitäkin isompi Jylhänrannan siltahanke. Pieninä siltahankkeina toteutukseen ovat tulossa putkisillat Ylivieskan Tuomiperälle ja Pyhäjärven Kuohupurolle.