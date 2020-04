Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Kuula on perustanut Kuula Ski Team-ryhmän. Seuran tavoitteena on nostaa hiihdon valmentautuminen tavoitteellisen kilpaurheilun tasolle. Tavoitteena on valmennusleirityksen kasvattaminen ja urheilijan mittaus- ja testaustoiminnan lisääminen. Lisäksi tavoitteena on varmistaa hiihtäjille kilpailukykyinen hiihtokalusto.

Kuula Ski Teamin päävalmentajana toimii urallaan kuusi MM-mitalia, paralympiahopeaa Vancouverissa voittanut sekä para-ampumahiihdon maailmancupin kahdesti voittanut Maija Järvelä. Hiihtäjien henkilökohtaisina valmentajina toimivat Järvelä ja Erkki Mustola.

– Tavoitteenamme on, että leirivuorokausia syntyy kesällä ja syksyllä ennen kisakauden alkua noin viisi viikkoa. Leiripaikat meillä ovat Ylläs ja Vuokatti. Käymme urheilijoiden kanssa työelämästä tutut kehityskeskustelut. Pyrimme testaamaan urheilijoita niin, että meillä olisi aina ajan tasalla oleva tieto valmennukseen, Järvelä sanoo suojattiensa suunnitelmista Kuulan tiedotteessa.

Alkuvaiheessa ryhmään kuuluu kuusi Kuulan nykyistä nuorta hiihtäjää: Esa-Pekka Mustola, Jarkko Reijonen, Jimi Leppälä, Enni-Sofia Saari, Miro Jylkkä ja Veera Vähäkangas. Pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa ryhmää alueen merkittäväksi hiihtotoimijaksi.

– Ylivieskassa on hyvät edellytykset nostaa hiihdon tasoa. Meillä on kansainvälisen tason FIS-kisoihin homologoidut ladut Huhmarissa ja lisäksi meillä on toimiva tekolumijärjestelmä. Tänäkin vuonna, vaikka lunta ei juurikaan ollut, Huhmarissa oli yli viiden kuukauden hiihtokausi. Uskon, että alueen suurimpana kaupunkina pystymme luomaan myös riittävän yhteistyökumppaneiden verkoston, Kuulan hiihtojaoston puheenjohtaja Jouni Harju sanoo.