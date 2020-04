Omatoimiharjoittelun merkeissä kohti tulevaa – Kuulan pesäpallojoukkueissa ei pahemmin mailoja ja räpylöitä ole kulutettu viimeisen kuukauden aikana

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

PESÄPALLO, YLIVIESKA

Huhtikuu lähestyy loppuaan ja olosuhteet Suvannon pesäpallokentällä ovat mitä parhaimmat. Siitä huolimatta kentällä näkyy vain yksittäisiä pelaajia juoksemassa ja lyömässä palloa verkkoon.

– Ensimmäistä kertaa on lajivarusteet mukana reiluun kuukauteen, toteaa Ylivieskan Kuulan miesten suomensarjajoukkueessa pelaava Eemeli Jämsä.

Joukkueen lupaavimpiin pelaajiin lukeutuva koppari on lajiharjoittelun sijaan viettänyt viime aikoina aikaa lenkkipoluilla ja lihaskuntotreenejä tehden.

Tilanne on pelaajille täysin uusi ja odottamaton, sillä normaalioloissa pesäpallokauden ensimmäiset harjoituspelit ulko-olosuhteissa olisivat jo nurkan takana. Harjoittelu on poikkeusolojen aikaan ollut Kuulan suomensarjajoukkueissa pitkälti yksin puurtamista.

Yhteiset harjoitukset ovat Pesäpalloliiton alaisilta joukkueilta kielletty ainakin toukokuun 13. päivään saakka, joten sitä ennen ei varmuudella ohjattuja harjoituksia järjestetä.

Miesten joukkueen pelinjohdosta vastaava Pyry Haapakoski kertoo yksilöharjoittelun seurannan tuovan omat haasteensa, vaikka järjestelmät siihen ovatkin seurassa olemassa.

– Eihän se samanlaista ole kuin lähiharjoittelu, kun ei pystytä yksityiskohtiin pureutumaan tarkemmin. Mitä olen pelaajien kanssa keskustellut, niin kyllä pojat hommia ovat tehneet.

– Harjoitusten määrät ovat myös huomattavasti pienempiä kuin normaalioloissa, kun ei päästä porukalla tekemään. Pelilliset asiat täytyy myös käydä kentällä yhdessä läpi, jos ja kun kausi joskus alkaa.

Tulevan kauden kohtalosta ei kukaan vielä osaa sanoa tarkemmin. Miesten joukkueessa eletään päivä kerrallaan, sillä Haapakosken sanoin, kenelläkään ei ole viisasten kiveä lopputulemasta.

– Suomensarjan osalta mennään samalla kaavalla kuin Superpesis ja Ykköspesis, joiden sarjat pitäisi alkaa kesäkuun alussa.

Hallitus linjasi huhtikuun 22. päivä, että yli 500 ihmisen yleisötapahtumat kielletään kesä- ja heinäkuulta, mikä kasaa lisää synkkiä pilviä tulevan kauden ylle. Päätös loppukesän yleisötapahtumien kohtalosta on tarkoitus tehdä kesäkuun alussa.

– Uusimman tiedon perusteella veikkaan, että sarjaohjelmia muokataan jälleen. Suomensarjaan ei tosin ole tullut muita muutoksia kuin tieto siitä, että kesäkuun alussa aloitettaisiin, kuten ylemmissäkin sarjoissa, Haapakoski pohtii.

Miesten tapaanJohanna Seppälän luotsaama naisten edustusjoukkue on harjoitellut omatoimisesti.

– Sen verran olemme ohjeistaneet pelaajia, että nopeuskestävyys-, kestävyys- ja voimaharjoitteet ovat sellaisia, joita pystyy tekemään omalla kehonpainolla tai esimerkiksi kahvakuulaa käyttäen. Emme ole halunneet pakottaa ketään ohjelman vuoksi menemään kuntosalille, jos tuntee siellä olonsa uhatuksi.

Omatoimisen etäharjoittelun hankaluutena myös Seppälä mainitsee seurannan vaikeuden.

– Täytyy vaan luottaa, että pelaajat haluavat tehdä oman motivaation puitteissa työtä, vaikka ei tulevaisuudesta tiedetä yhtään mitään. Nyt pienryhmissä saavat käydä tekemässä harjoituksia, mutta ohjattuja yhteistreenejä ei ole.

Naisten suomensarjajoukkueen lisäksi Seppälä luotsaa tulevalla kaudella B- ja C-tyttöjä. Epävarmuus tulevaisuudesta on otettu pelonsekaisin tuntein vastaan erityisesti C-tyttöjen joukkueessa, sillä ikäluokan valtakunnallinen Nuorisoleiri on rajoitusten jatkumisen vuoksi peruuntumassa.

– He niin haluaisivat päästä sinne, kun vanhemmalle ikäluokalle se on viimeinen leiri. Lisäksi tiedetään, että meidän joukkue on oikeasti hyvä ja mahdollisuus olisi mennä vaikka kuinka pitkälle.

Seppälä ei myöskään peittele omaa harmitustaan vallitsevissa olosuhteissa.

– Onhan tämä valmentajallekin raastava tilanne, kun on huippunippu kasassa ja voi olla, että ei edes päästä taistelemaan mitaleista. Pesäpalloleirit ovat kaikki heinäkuun aikana, niin vähän epätoivoiselta nyt näyttää. Jos tänä vuonna ei päästä pelaamaan, niin sitten ei päästä. Joka tapauksessa ollaan vuotta lähempänä niitä omia henkilökohtaisia tavoitteita, Seppälä summaa.