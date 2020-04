Nivalan Pyssymäelle puuhataan ampumahiihtopaikkaa – Kaupungilta myönteinen päätös, Leader-tukea odotetaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalan Urheilijoilla on menossa Pyssymäki Biathlon -nimeä kantava hanke. Sen tarkoituksena on englanninkielisen nimensä mukaisesti rakentaa Pyssymäelle ampumahiihtopaikka sekä parantaa olosuhteita Pyssymäen maastoltaan helpommilla laduilla.

Hanke oli Nivalan kaupunginhallituksen käsittelyssä tiistaina. Kaupunginhallitus päätti myöntää Nivalan Urheilijoille alueen hallintaoikeuden vuoden 2030 loppuun saakka ja maksaa seuralle 17 000 euroa, koska parannetut olosuhteet ovat jatkossa kaikkien kuntalaisten käytössä.

Hanke toteutuu, mikäli NU saa sitä varten hakemansa Leader-rahoituksen. Seuran ampumahiihtojaoston puheenjohtaja Yrjö Uusivirta uskoo, että rahoituspäätös saadaan jo ensi viikolla. Alustavasti ajatusta kohtaan on oltu myötämielisiä, joten Uusivirta pitää hankkeen toteutumista todennäköisenä.

– Koko hankkeen kustannusarvio on noin 150 000 euroa. Leader-rahoituksessa talkootyön osuus on huomattava. Suurimmat kustannukset ovat valojen laittaminen sekä latupohjien sorastus ja pinnoittaminen kivituhkalla, Uusivirta kertoo.

Uuden pinnan ja valaistukset ovat saamassa Eränkävijöiden majan ja Pyssymäen uuden hiihtotunnelin välinen kuntorata sekä viime talven maakuntaviestiin valmistunut parin kilometrin mittainen lämmittelylatu.

Ampumapaikka on nousemassa Pyssymäelle mennessä oikealla olevan parkkialueen nurkille.

– Koko alueen imago paranee, kun helpompiprofiiliset ladut valaistaan. Kaikki eivät halua vaativiin mäkiin. Ensilumenlatukin tullee jatkossa helpommalle puolelle, Yrjö Uusivirta arvelee.

Vähälumisesta talvesta huolimatta Pyssymäellä oli havaittavissa, että uusi latuverkosto oli kovassa käytössä aina, kun keliolosuhteet siellä hiihtämisen mahdollistivat.

Toimeen on tarkoitus tarttua heti, kun myönteinen rahoituspäätös hankkeelle saadaan. Uusivirta kertoo, että talkooporukalla on jo kiva into päällä. Esimerkiksi ampumapaikalle aletaan rakentaa penkkoja heti, kun jostain saadaan maata niitä varten.

Yrjö Uusivirran mukaan ampumahiihtopaikkaa on suunniteltu Pyssymäelle niin kauan kuin alue on ollut urheilukäytössä. Tällä hetkellä laji on nosteessa, kun harrastajamäärät ovat nousussa ja Nivalaan on tullut lajissa valtakunnallistakin menestystä. Nyt on siis mainio hetki laittaa olosuhteet kerralla priimakuntoon.

– Harjoittelupaikka on nyt ollut Eränkävijöiden majan luona. Se on pimeä paikka, eikä sinne menevällä ladulla ole valoja. Tarkoitus on saada olosuhteet sille tolalle, että Pyssymäellä voi harjoitella täysipainoisesti ja pitää pienempiä kisoja.

Ampumahiihtäjien lisäksi hankkeessa on voimakkaasti ollut mukana myös muun muassa seuran hiihtojaosto. Uusivirta muistuttaa, että kohentuneet olosuhteet palvelevat valmistuessaan kaikkia liikkujia, muun muassa erityisryhmiä, sillä kivituhkapinnalla voi liikkua vaikka pyörätuolilla.