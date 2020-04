Pääkirjoitus ruotii tuulivoimatutkimusta: Tutkittiinko oikeita ääniä?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

24.4.2020

Mahdollisimman korkean tahon eli valtioneuvoston tilaama tutkimus tuulivoiman infraäänten aiheuttamista terveyshaitoista julkistettiin tällä viikolla. Varsin laajan ja monialaisen tutkimuksen toteuttivat niin ikään valtakunnan kärkipään tutkimuslaitokset Teknologian tutkimuslaitos VTT:n johdolla.

Tutkimukseen käytettiin paljon aikaa ja resursseja. Yli 300 päivää kestäneet mittaukset kohdistettiin erityisesti niihin paikkoihin, joissa ihmiset ovat kokeneet tuulivoiman aiheuttamia terveydellisiä haittoja ja epäilleet niiden olevan infraäänien aiheuttamia. Tutkimuksen asetelmaa ja luotettavuutta ei ole syytä epäillä.

Tuloskaan ei jätä selittelyille sijaa. Infraäänten aiheuttamia terveysvaikutuksia ei voitu todentaa. Niitä ei tullut sillä tavalla esille, että ne olisi havaittu enempää fysiologisissa kuin haastattelututkimuksissakaan. Tämän tutkimuksen perusteella voi sanoa, ettei väitetyille infraäänten aiheuttamille terveysvaikutuksille ole edelleenkään tieteellistä näyttöä.

Silti tiedetään, että on ihmisiä, jotka tosissaan oireilevat tuulivoimaloiden läheisyydessä. Tässä lehdessä olevassa jutussa edellä mainittua tutkimusta johtanut tutkija Panu Maijala myöntää, että oireille voi olla selitys voimaloista tulevissa äänissä, mutta ei infraäänissä. Hän puhuu korvin kuultavista matalaäänistä, jotka eivät ole infraääniä ja joita ei hänen mielestään ole riittävästi tutkittu.

Kommentti hämmentää. Tutkijat tekivät, mitä pyydettiin, muttei yhtään enempää. Edelleenkin jää epäilyksiä, ja varjonyrkkeily tuulivoiman äänihaitoista jatkuu.

Kalajokilaaksossa aihe on mitä koskettavin ja ajankohtaisin. Tuulivoimaa on jo rakennettu valtavat määrät alueelle ja lisää on suunnitteilla. Keskustelu käy erittäin kuumana ja tunteikkaana.

Infraäänitutkimusta odotettiin puolin ja toisin suurin toivein. Sen uskottiin tuovan selvyyden ainakin yhteen keskeiseen kiistakysymykseen. Terveysvaikutukset kun ovat eri mittaluokan asia kuin vaikka maisemahaitat.

Mihinkään muuhun ei kuitenkaan voi näissä asioissa nojata kuin tutkittuun tietoon. Erilaisia muka-tutkimuksia maailmassa riittää salaliittoteorioista puhumattakaan. Yksi tuli nyt ammutuksi alas, mutta se ei taida riittää.