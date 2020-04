Ylivieskalaiset kokoontuvat tänä vuonna viettämään yhteistä vappua etänä – PaikallisTV ja Kalajokilaakso.fi -digilehti lähettävät puolitoista tuntia ohjelmaa sinne, missä olet

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokilaakson Nuorkauppakamari on kutsunut yhteen Ylivieskan kaupungin, Kalajokilaakson toimituksen, kulttuuria, PaikallisTV:n ja Ylivieskan Yrittäjät luomaan etävapputapahtuman ylivieskalaisille talkoohengessä. Etävappu lähetetään kotikatsomoihin PaikallisTV:n ja Kalajokilaakso.fi -digilehden kautta vapunpäivänä puolilta päivin.

– Tässä poikkeustilanteessa on tärkeää pysyä kotona, ja haluamme kannustaa ylivieskalaisia siihen järjestämällä ilahduttavaa vappuohjelmaa, sekä antaa puheenvuoron paikalliselle elinkeinoelämälle, medialle ja kaupungille, Kalajokilaakson Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Milla-Maria Koskela kuvaa Etävappu-projektia.

Paikalliset nuorkauppakamarit kantavat yhteiskuntavastuutaan arvioimalla ympäröivää elinympäristöään ja elinkeinoelämää ja tekemällä projekteja, jotka keskittyvät paikallisiin tärkeisiin kehityskohteisiin. Etävappu on yksi tällaisista.

Kaupunginjohtaja Maria Sorviston mielestä on hienoa, että poikkeusolojen pitkittyessä löydetään uusia ja innovatiivisia tapoja toteuttaa yhteisöllisyyttä.

– Upea idea Nuorkauppakamarilta toteuttaa ylivieskalaisille hyvin tärkeä perinteinen vapputapahtuma näin luovalla tavalla tässä vaikeassa tilanteessa. Paikallislehti on ilomielin mukana tapahtumassa, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä. Sen vaaliminen on entistä tärkeämpää nyt, kun fyysisesti on pidettävä etäisyyttä, päätoimittaja Seppo Kangas Kalajokilaaksosta sanoo.

Vappu on Kalajokilaaksolle mieluinen päivä myös siksi, että lehden syntymäpäivä ajoittuu vapun tienoolle. Lehti täyttää 29. huhtikuuta 93 vuotta.

PaikallisTV:n Tero Mononen ja Veli Lesell korostavat, että tällaiset tapahtumat ovat loistava esimerkki myös paikallisesta sisällöntuotannosta, yhteistyöstä ja luovuudesta.

– Yhdessä luomme uskoa tulevaan ja uskomme siihen, että yhteistyöllä selviämme tästäkin, Ylivieskan Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Kaarto toteaa ja kertoo, että yrittäjäyhdistys on hymyssä suin mukana tapahtumassa, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Poikkeustilanne vaikuttaa järjestämiseen niin, ettei mukaan pystytä samalla tavalla kutsumaan järjestäjiä ja esiintyjiä kuin perinteisissä vapputapahtumissa. Tapahtuma toteutetaan eri paikoissa esiintyjien ja puhujien turvallisuuden takaamiseksi.

Projektissa ei liiku rahaa ja etävappu on myös osallistujille täysin maksuton.

Etävappu-tapahtuma lähetetään PaikallisTV:n ja Kalajokilaakso.fi -digilehden kautta vapunpäivänä 1. toukokuuta kello 11–12.30.