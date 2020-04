Lukijalta: Velkaongelmien ratkaisuun velkojen anteeksiantoa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Työelämäprofessori ekonomisti Vesa Vihriälä sanoi ääneen, mitä minä olen jo pitkään odottanut jonkun minua viisaamman sanovan: ”EKP:n pitäisi antaa valtion velkoja anteeksi.” Vihriälä ei tietenkään sanonut tätä hetken mielijohteesta, kyllä hän on miettinyt asiaa niin, että se on toteuttavissa.

Mistä valtion velat syntyvät? Enimmäkseen siitä, että valtio pitää yllä hyvinvointipalveluja eikä saa tarpeeksi verotuloja menojen kattamiseksi. Tietenkin rahan käyttöön liittyy äänten kalastelu, syöttinä valtion rahat.

Marxsilainen totuus on ”vain yhteiskunnallisesti välttämätön työ lisää tavaran tai palvelun arvoa”.

Miten syntyy lainattava raha? Jokainen ymmärtää, ettei kovin suuria omaisuuksia synny tekemällä varsinaista työtä, vaan myymällä toisten tekemä työn tulos suurella voitolla.

Esimerkiksi Bill Gates, hänen omaisuutensa arvo on 20,2 miljardia euroa. Ei kai kukaan luule, että hän rikastui myymällä vain oman työnsä. Hänen tiiminsä teki oikeita keksintöjä oikeaan aikaan, ja näin hän pystyi myymään työntekijäporukkansa työn eikä hinnasta tingitty.

Noin 82 prosenttia kaikesta viime vuonna luodusta varallisuudesta on mennyt rikkaimmalle yhdelle prosentille maailman väestöstä, arvioi hyväntekeväisyysjärjestö Oxfan tuoreessa raportissaan. Nyt kun maailmaa kohtasi onnettomuus koronaviruksen muodossa, eikö olisi syytä ottaa vastuu niidenkin, jotka ottavat tehdystä työstä ansaitsemattoman voiton? Tähän tulonsiirtoon kykenevät vain suuret pankit kuten EKP eikä tämäkään yksin.

Kun on Trumpin tapaisia kantoja kaskessa, niin tarvitaan todella suuria mullistuksia, että kansa herää ymmärtämään, mistä kenkä puristaa. USA:ssa on aineksia suureen pettymykseen hallintoa kohtaan, koska ei ole turvaverkkoja kansalaisille nyt, kun työttömyys kasvaa 10–20 prosenttiin. Kansa on aseistautunut lisää koronavirustakin torjumaankin, niin voidaan odottaa mitä vain.

On selvää, ettei valtioiden velkoja pystytä maksamaan koskaan pois kokonaan. Kun koronvirus on suistanut maailmanlaajuiseen talouslamaan, nyt on oikea hetki saada nämä veroparatiisien hyväksikäyttäjät maksamaan veroa.

Jos EU ottaa tosissaan tulonjaon ongelmat, niin EKP kykenee korvaamaan ainakin näitä koronviruksen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä jäsenmaille. Ei niin, että annettaisiin anteeksi velan määrän mukaan, vaan antamalla asukasluvun mukaan valtion velkoja anteeksi. Joka on myös Suomen hallituksenkin kanta, ettei osallistuta muiden velkojen maksuun.

Lehtosen Kalle

Ylivieska