Lukijalta: Hengityssuojaimista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronan aiheuttama suojainten puute herätti hetkessä meidän tietoyhteiskuntamme totuuden eteen. Meidän ratkaistavaksi tuli käytännön tehtävä, johon google ei antanut ratkaisua. Kysymys kuului, miten ratkaista omatoimisesti tai valmistaa hengityssuojain ensisijaisesti kotimaan tarpeisiin.

Virallinen Suomi tutkitaan, tutkitaan -runoilu ei nyt auta! Ilokseni olen todennut, että useilla tahoilla on ryhdytty tuumasta toimeen.

Olin aikoinan tilanteessa, jossa minulta vaadittiin toimia, jotta metsureiden moottorisahan aiheuttamat kuolemat tulee saada loppumaan, muutoin nuoriso kieltäytyy metsätöistä. Tuolloin saatiin aikanaan tuloksia, ja niinpä haluan kertoa lähinnä yrittäjille tiedoksi, mihin heidän on syytä varautua.

Kun kehittämäsi tuote on mielestäsi valmis tuotantoon, hanki sille virallinen hyväksyntä. Sitä kuka tämän antaa, en osaa neuvoa, mutta hyväksyntä sinulla on tarpeen olla, jossa on leimat ja numerot.

Metsäisissä tuotteissa, kuten minun viiltosuoja, sen antoi aikoinaan VAKOLA.

Yrittäjä. Jos mahdollista, älä hylkää kokonaan vanhaa tuotantoa.

Menestystä toivoo

Sauli Takalo

Metla 1964-2001, tuotekehittely