Ylivieskassa suunnitteilla ekologinen puutaloalue Kalajoen rantamaisemaan – Ajatuksena tiivis ja yhteisöllinen asuinalue massiivipuusta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskaan suunnitellaan paikallisesti aivan uudentyyppistä yhteisöllistä ekologisen asumisen aluetta. Vielä selvitysasteella olevalle hankkeelle suunniteltu paikka on mitä parhain: Kalajoen rannassa Hamarin virkistysalueen itäpuolella.

Kehittämishanke sai kaupungin tekniseltä lautakunnalta vihreää valoa tiistaina. Tekninen palvelukeskus sai luvan ryhtyä hakemaan kumppaneita hankkeeseen ja allekirjoittaa aiesopimuksen yleissuunnitelman laatimisesta.

Myös asemakaavan muutokseen valmisteluun ja vireillepanoon lautakunta myönsi oikeuden.

– Alkutekijöissään hanke vielä on. Lähdemme nyt selvittämään mahdollisia yhteistyökumppaneita. Mitään kiirettä ei ole, sillä kaupungilla on riittävästi tonttivarantoa, kaupunginarkkitehti Risto Suikkari kertoo.

Ylivieska liittyi taannoin hiilineutraaliutta tavoittelevien Hinku-kuntien joukkoon. Uusi hanke tähtää hiilineutraaliuteen, muovin käytön vähentämiseen sekä kiertotalouden, sosiaalisesti kestävän kaupunkirakenteen ja elinkaariajattelun edistämiseen.

– Ajatuksena on tiivis ja matala puutaloalue massiivipuusta. Se voi olla hirttä tai muuta massiivipuuta, esimerkiksi ristiinlaminoitua puuta. Kyse ei ole omakotialueesta, vaan yhtiömuotoisesta asumisesta, Suikkari kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Olennainen osa suunnitelmaa ovat yhteiset alueet: ranta, laiturit, saunatilat, grillikatokset ja niin edelleen. Yhteisöllisyys rakentuu pitkälti niiden ympärille.

– Jokirantapaikka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoiseen lopputulokseen, Risto Suikkari kiteyttää.

Terveellisyys, turvallisuus, kestävyys ja viihtyisyys ovat niin ikään suunnittelun tavoitelistalla korkealla. Myös etätyön mahdollistavat riittävät tietoverkkoyhteydet kuuluvat kokonaisuuteen.

Idea on syntynyt kaupungin teknisessä toimessa teknisen johtajan Leena Löytynojan ja Suikkarin yhteisissä pohdinnoissa. He ovat miettineet uutta käyttöä Hamarin itäpuolen kahden hehtaarin alueelle, jossa nykyisessä kaavassa on telttailu- ja leirintäalueen paikka.

– Se tarkoittaisi lähinnä telttailuun ja matkailuajoneuvojen käyttöön tarkoitettua leiriytymistä. Nykypäivänä sellaiselle ei ole kysyntää ilman oheispalveluja. Aika on yksinkertaisesti ajanut suunnitelman ohi, Suikkari sanoo.

Alue on Suikkarin mielestä erittäin houkutteleva asumiseen: luonnonkauniilla paikalla joen rannassa pyöräilymatkan päässä keskustasta. Virkistysmahdollisuudet ovat poikkeukselliset sekä viereisen Hamarin uimarannan ja venelaiturin että alueen oman rannan hyödyntämisellä.

– Alue on myös tarpeeksi suuri, noin kaksi hehtaaria. Se vastaa kahta kaupungin suurkorttelia ja voidaan helposti jakaa vaikka kahtia.

Alue rajoittuu rakennettuun omakotialueeseen. Kunnallistekniikka on siksi jo lähellä eikä vaadi valtavan suuria investointeja. Maa-alue on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kehittämishanke lähtee siitä, että alue rakentuisi yhtiömuotoisena aluerakentamiskohteena. Se tarkoittaa, että koko alueen toteutuksesta tehdään kumppanuussopimus jonkin rakennusyrityksen kanssa.

Toteutusta varten perustetaan todennäköisesti kiinteistöyhtiö tai -yhtiöitä.

– Alueen suuren koon vuoksi Hamarin tapauksessa kumppaneita voi olla kaksikin, Suikkari pohtii.

Ylivieskassa aluerakentamisesta on kokemusta esimerkiksi Kassisen alueen kerrostalohankkeessa. Kaarron Rakennus Oy valikoitui koko alueen rakentajaksi aluerakentamishankkeen ja kilpailutuksen kautta.

– Kehittämisalueelle laaditaan tavoitesuunnitelma ja jonkinlainen tontinkäyttöehdotelma. Ennen toteutusvaihetta pitää järjestää kilpailutus, kaupunginarkkitehti Suikkari sanoo.

Hän toivoo, että kiinnostuneita kumppaneita ilmaantuu. Tietoa ja osaamista erityisesti puurakentamiseen Suomesta kyllä löytyy.

Hamarin virkistysalueeseen suunnitelma ei kajoa. Vaikutusta voi olla korkeintaan alueen liikenneväyliin. Uima- ja veneranta pysyvät entisellä paikallaan ja nykyisen kokoisina.