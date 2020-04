Toimittaja Hannu Verronen kertoo kolumnissaan, kuinka uniin tulee inkkareita ja Ari Mehtälä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ihminen sopeutuu mihin vaan. En aiemmin tiennyt sen olevan totta. Sopeutumiseni tähän aikaan on kestänyt kahdeksan viikkoa. En ole yrittänyt, olen ollut lastu lainehilla. Ehkä yrittäminen olisi kostautunut.

Yllättävää on, kuinka kauan me olemme jo eläneet poikkeusoloissa. Jollei olisi kalenteria, en tietäisi ajan kulumista.

Elämäntapahtumien vähentyminen on saanut ajantajun hämärtymään, samoin yhä pitempi oleskelu kotona. Se on tosiaan niin, että helmi- ja maaliskuun vaihteessa jo tiesimme kaiken muuttuneen. Virusvieraamme vakavuus alkoi tuolloin hahmottua.

Parasta tässä ajassa on ollut, että on aikaa ajatella ja tutkiskella omaa ihmisyyttään. Olen aina ajatellut, että toisia ihmisiä kohtaan pitää olla hyvä ja kiltti. Se on ollut hyvä toimintaohje nyt, kun meillä kaikilla on vaikeaa. Ei ole hullumpi valinta, että näkee rakkauden vihaa parempana tunteena. Rakkaus antaa energiaa, viha syö.

Sopeutumistani ohjaa myötätunto. Se on vähentänyt omien tarpeideni ajamista. Omakin selviytyminen poikkeusoloissa helpottuu siitä, kun henkilökohtainen itsekkyys vähenee. Omista tarpeista tinkiminen ja elämänpiirin supistuminen on näkynyt siinä, että näen erikoisia unia paljon.

Yhdessä unessa makoilin lapsuuteni Uutismaan heinäladossa, kun ohi pölkynpyörillä ajoi puolialastomia intiaaneja. Heidän joukossaan matkasi tuulipuvussa ja tummansinisessä, läpällisessä lakissa ylivieskalainen Ari Mehtälä.

Huippuhetkiä on, kun pystyy auttamaan toisia ihmisiä. Jollei voi muuten auttaa ihmisiä, aina voi soitella kysellä kuulumisia. Ystäviin pitää nyt enemmän yhteyttä sekä yksinäisiksi tietämiini ihmisiin. Se korvaa sitä, että rakkaisiin sukulaisin yhteydenpito on latistunut etäyhteyksiksi. "Suku" on laajentunut.

Voimanlähteenä suomalaiselle ihmiselle on luonto. Metsä toimii minulle pyhäkkönä ja veden äärellä oloni rauhoittuu. Kun ihmisiä ei voi tutkiskella läheltä, eläimiä voi. Eläimistäkin löytyy koomisuutta, ja niiden toimet kehittävät tunne-elämäämme.

Suurin eläinihastukseni aihe on ollut pieni, 11-grammainen, pörröpäinen, sinitiaisuros "Trumppi". Se ärhentelee jatkuvasti keittiön, terrasin ja ulkosaunamme ikkunoissa. Pyrstö levällään se hyökkäilee peilikuvaansa vastaan, jottei sen muijaa viedä.

Puutarhamme harmina ollut, pihastamme tammentaimet kesällä syönyt jänö on muuttunut lemmikiksi. Se on ruokittu 8-kiloiseksi "Elluksi". Kokonsa puolesta se on naaras, jonka iloinen perhetapahtuma ilahduttaisi myös meitä.

