Huoltoja ja kunnossapitotöitä helpompi tehdä tiloissa, joissa ei ole nyt käyttäjiä väisteltävänä

Kalajokilaakson kunnat ovat hyödyntäneet julkisten rakennusten koronasulut ja aloittaneet vuosihuoltojen, remonttien ja isompien siivousten tekemisen osittain etuajassa. Esimerkiksi Ylivieskan Liikuntakeskuksessa on tehty vuosikorjauksia muun muassa saunatiloissa sekä liikuntasalin pukutiloissa ja vessoissa.

– Huolto- ja kunnossapitotöitä eri kiinteistöissä on tehty yleensä koulujen loma- ja toimintojen sulkuaikoina, mutta nyt poikkeusolojen aikana niitä on aikaistettu, tekninen johtaja Leena Löytynoja Ylivieskan kaupungilta kertoo.

Ylivieskassa on myös aloiteltu kausisiivouksia siinä määrin kuin se on tehostetun siivouksen osalta ollut mahdollista.

– Kesälle suunniteltuja siirtorakennuksen ja päiväkodin muuttotöitä tehdään myös jo sulkuaikana, Löytynoja sanoo ja kertoo, että jos jotain töitä jää poikkeusoloaikana tekemättä, niihin palataan, kun koronatilanne on ohi.

Liikuntakeskuksessa tehdään parhaillaan vuosisuunnitelman mukaisia pieniä korjaustöitä ja remontteja. Juuri nyt on menossa liikuntasalin pukuhuoneiden kunnostus sekä samassa yhteydessä olevien vessojen puhdistus. Uimahallin puolella on puolestaan tehty laude- ja oviremonttia.

Työt aloitettiin jo ennen koronasulkua, ja niiden on määrä olla valmiina tämän kuun lopussa.

Jokirannan koulun musiikkiparakki on myös tyhjennetty ja irtain kalusto siirretty Rahkolan koulun ja lukion yhteydessä oleviin parakkeihin. Ensi viikolla alkaa puolestaan käytöstä poistuneen Keskisen päiväkodin irtaimiston siirto ja poisto.

– Nämä eivät ole varsinaisia koronasulun vuoksi tehtäviä töitä, vaan ne ovat vuosisuunnitelmassa. Onhan meidän nyt helpompi tehdä töitämme, koska esimerkiksi Liikuntakeskuksessa ei ole käyttäjiä, joita jouduttaisiin koko ajan väistelemään, talonrakennusmestari Teemu Mattila Ylivieskan kaupungin tilapalveluista sanoo.

– Voi olla, että kaikkea suunniteltua ei ehditä edes tehdä, koska tilanteet vaihtelevat koko ajan. Nyt tulivat lomautukset päälle ja vanhat lomatkin on kehotettu pitämään pois, hän jatkaa.

Urheilutalon pukuhuoneissa on uusittu kalusteiden puuosat, kertoo Teemu Mattila. Seppo Kangas

Alavieskassa poikkeusaika hyödynnetään myös remonteissa ja siivouksissa.

– Koululla on tehty muun muassa sellaisia valmistelevia töitä, joita normaalisti tehdään koulun päättymisen jälkeen, kehitysjohtaja Sami Nyrhinen kertoo.

Kouluilla on tehty myös järjestelyä ja poistettu tavaraa, joilla ei ole enää käyttöä.

– Inventaario tyyppistä työtä on tehty myös teknisessä toimessa. Varastoja on käyty läpi ja epäkurantteja, varastoa täyttäviä tavaroita on toimitettu kierrätykseen, Nyrhinen luonnehtii.

Yhtenäiskoululla ja päiväkodeissa on tehty siivousta sekä pienempiä pintaremontteja jo nyt.

– Normaalisti näitä töitä tehdään kesällä. Kaikki töitä emme tokikaan voi tehdä, koska emme tiedä vielä, tulevatko oppilaat tänä keväänä kouluun vai eivät, hän kertoo.

Koululla ja kunnan talolla tehdään pitkän aikavälin kuntokartoitukseen liittyviä tutkimuksia Alavieskassa.

– Jos näissä tutkimuksissa havaitaan korjaustarpeita, voidaan korjaukset toteuttaa heti kesällä, Sami Nyrhinen sanoo.

Kirjastossa on tehty laajempia siivouksia, joita normaalin aukiolon aikana ei voida tehdä tai ei ainakaan niin helposti kuin nyt, kun asiakkaita ei ole.

Sievissä tehdään kouluihin perussiivouksia ja yhteen päiväkotiin pientä sisäpuolen pintaremonttia. Koulukeskuksessa onmyös huolto- ja kunnossapitotöitä.

Nivalassa tehdään perussiivouksia kiinteistöihin, jotka eivät ole tällä hetkellä käytössä.

– Muuten koronan takia ei olla aikatauluja muuttamassa vuosihuoltojen suhteen, tekninen johtaja Jouni Hautala toteaa.

Haapalan koulun vesikaton uusiminen aloitetaan mahdollisesti suunniteltua aikaisemmin, jos koulu ovat kiinni toukokuun loppuun saakka.

Junttilan koulun uudisrakennuksen rakentaminen, sekä Työpajasäätiön tilojen saneeraus, jotka ovat käynnissä, pyritään toteuttamaan suunnitellusti koronaepidemiasta huolimatta.

Kalajoen kaupunki hyödyntää koronasulut muun muassa koulujen huolloilla ja korjauksilla. Jäähallilla puhdistetaan ilmastointikanavat ja maalataan sulatetun jään alla oleva lattia.

– Yleensähän nämä toimenpiteet on tehty kesäaikana. Tulevana kesänä meitä työllistää Merenojan väistötilojen purku ja tavaroiden siirrot, talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo kertoo.

Sani-Fanissa on menossa kylpyläosaston vuosihuolto, johon kuuluvat altaan maalaus ja allasvesitekniikan huoltaminen.

– Olemme vuorovuosin tehneet vuosihuollon uimahallin- ja kylpylän puolelle tammikuussa, jolloin huollettava puoli on ollut suljettuna. Nyt tammikuussa tehtiin vuosihuolto uimahallille, ja nyt koronan vuoksi tuli tilaisuus tehdä huolto myös kylpyläosastolle. Tämä tarkoittaa sitä, että ensi vuoden tammikuussa tarvitse sulkea kumpaakaan huollon vuoksi, Mäkitalo iloitsee.