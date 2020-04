Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

– Joudumme ehkä elämään erilaisten rajoitustoimien ja karanteenien kanssa vielä pitkään, kunnes COVID 19-virukseen on saatu kehitettyä rokote. Odotettavissa on eri alueilla aaltomaisia pandemian ilmaantumisia, joihin on kyettävä reagoimaan ketterästi niin viranomaistoiminnassa kuin yksityisissä kodeissa, toteaa tiistaina kokoontunut Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta.

Valmiustoimikunta arvioi, että rajoitustoimet ovat onnistuneet ja epidemian kulku on hidastunut. Positiivista on, että tautitilanne vaikuttaa pysyneen lievimmän skenaarion mukaisena erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pandemian ilmaantumisessa on alueellista epidemiatilanteesta johtuvaa vaihtelua, joka saattaa mahdollistaa muutoksia rajoitustoimissa ja ihmisten liikkumisessa.

– Odotamme hallitukselta uusia linjauksia rajoitustoimista keskiviikkona.

Vaikka nyt näyttää tasaiselta, herpaantumiseen ei kuitenkaan ole varaa.

– Ohjeita on edelleen syytä noudattaa, vaikka rajoitteet voivat tuntua epämiellyttäviltä ja pitkäaikaisilta. Myöskään minkäänlaiselle alueiden väliselle vastakkainasettelulle ei ole nyt sijaa, muistuttaa valmiustoimikunta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja Kainuun sotessa sairaalat ovat lisäämässä kiireetöntä hoitoa, koska vapaata kapasiteettiä tälle hetkellä on. Jokainen hoitoa odottava voi saapua sairaalaan kutsun ja ohjeen mukaisesti. Kiireetöntä hoitoa ei ole syytä lykätä, kun sitä tarjotaan.

Sairaalaan on turvallista tulla, koska koronapotilaille on omat osastonsa.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kantaa huolta alkutuotannosta, sillä epidemia osuu mahdollisesti kiireisimpään aikaan. Tiloilla saatetaan tarvita sijaisia sairaspoissaolojen ajaksi. MTK:n mukaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tarvitaan apua myös kartoittamaan viljelijöitä, jotka voivat antaa urakka-apua ja osaavaa työvoimaa alkutuotannon turvaamiseksi.

Yritysten tukitoimet ovat uutisissa paljon esillä, samoin kuin ennusteet talouden synkkenemisestä ja lomautuksista. Toistaiseksi korona ei näytä vaikuttaneen konkurssien määrään merkittävästi.

Valmiustoimikunta kuuli poliisin tilannekatsauksen. Kotihälytykset, erityisesti perheväkivaltatilanteisiin liittyen ovat lisääntyneet kaikissa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnissa. Taustalla on usein lisääntynyt alkoholin käyttö. Poliisi on huolestunut tulevasta vapusta kokoontumisineen ja juhlineen. Taloudelliset huolet, lomautukset ja vapaa-ajan rajoitukset koettelevat henkistä kestävyyttä.

Valmiustoimikunta kuuli yhteenvedon sosiaalitoimen tilannekuvasta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueelta. Palveluntarve on kasvanut lähes kaikissa sosiaalitoimen palveluissa, eniten kotihoidossa ja kotipalveluissa. Kunnat nostavat esille myös yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteen merkittävän nousun.

– Aluehallintoviraston valvonnassa korostuu asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus. Kriisin aikana tarvitaan tehokasta hoivakotien valvontaa kunnilta ja kuntayhtymiltä kuin myös palveluntuottajilta itseltään, ylijohtaja Terttu Savolainen linjaa.