Koronaviruksen näytteenoton kriteerejä on valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti laajennettu myös Pohjois-Pohjanmaalla. Tällä hetkellä näyte otetaan kaikilta henkilöiltä, joilla on lääkärin tai hoitajan arvion perusteella aihetta epäillä koronavirustartuntaa.

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLab on nostanut koronavirusdiagnostiikan testauskapasiteettia.

– Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueella voidaan tällä hetkellä analysoida noin 550 koronanäytettä päivässä, Nordlabin johtava lääkäri Tuija Männistö toteaa.

Sairaalassa on hoidossa koronan vuoksi viisi potilasta, joista kaksi on vuodeosastolla ja kolme tehohoidossa. Määrä on säilynyt ennallaan maanantaista.

Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todennettu tähän mennessä 115 tautitapausta.