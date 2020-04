Tunnetko uudet pyöräilijän liikennemerkit? Poliisi muistuttaa pyöräilyn liikennesäännöistä, jotka ovat monelle epäselviä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pyöräilykauden vilkastuessa Oulun poliisilaitos muistuttaa sekä autoilijoita että pyöräilijöitä risteysajoa koskevista liikennesäännöistä. Pääsääntö on, että pyörätieltä ajoradalle tuleva pyöräilijä on väistämisvelvollinen.

– Pyörätieltä ajoradalle tullessaan pyöräilijä on väistämisvelvollinen vain kahta poikkeusta lukuun ottamatta: ajoneuvon kuljettajan tulee väistää pyöräilijää, jos ajoneuvon tulosuunnassa on väistämisvelvollisuutta osoittava liikennemerkki tai risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää, Liikenneyksikön johtaja komisario Pasi Rissanen toteaa tiedotteessaan.

Pyöräilijää koskevat väistämissäännöt ovat monille epäselvät. Kolmion takaa tulevan auton pitää luonnollisesti väistää pyöräilijää. Liikenneturva

Autoilija on velvollinen väistämään pyöräilijää, kun auto tulee väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin takaa. Liikenneympyröihin autoilija tulee lähes aina kärkikolmion takaa, jonka jälkeen yleensä pyörätien jatke sijaitsee.

Tällöin autoilija väistää ympyrään tullessaan myös pyörätien jatketta ylittävää pyöräilijää. Autoilijan on huomattava, että pyöräilijä voi tulla kummasta suunnasta tahansa, koska pyörätiet ovat usein kaksisuuntaisia.

– Myös kääntyessään ajoneuvon kuljettajan tulee väistää risteävää tietä ylittävää pyöräilijää. Sääntö velvoittaa myös silloin, kun autoilija kääntyy vihreillä valoilla risteyksessä. Ainoastaan vihreä nuolivalo osoittaa, että risteävällä tiellä on jalankulkijoille ja pyöräilijöille punainen valo autoilijan kääntyessä, Rissanen muistuttaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Liikenneympyrästä poistuminen katsotaan risteyksessä kääntymiseksi. Ympyrästä poistuttaessa väistetään aina pyöräilijöitä, tulivat nämä kummasta suunnasta tahansa. Oikealle kääntyessään tai liikenneympyrään mennessään voivat autoilijalta jäädä oikealta tulevat pyöräilijät liian vähälle huomiolle.

Kun pyöräilijä tulee pyörätieltä tai yhdistetyltä pyörätieltä ja jalkakäytävältä ajoradalle eikä ajorataa kulkeville ajoneuvoille ole osoitettu liikennemerkeillä tai liikennevaloilla väistämisvelvollisuutta, väistää pyöräilijä sekä oikealta että vasemmalta tulevia ajoneuvoja. Samoin jos pyöräilijä tulee pihasta tai joltain vähäiseltä tieltä tai polulta ajoradalle, väistää hän muuta liikennettä.

– Useasti pyöräilijät saattavat unohtaa, että heidän ylittäessään tietä pyörätien jatketta pitkin, eikä autolle ole osoitettu väistämisvelvollisuutta tai se ei ole kääntymässä, onkin pyöräilijä väistämisvelvollinen. Kyseisiä kohtia löytyy taajamista useita, komisario Rissanen huomauttaa.

– Tällöin kyse on monesti tien kohdasta, jossa suojatie ja pyörätie on rakennettu keskelle tien suoraa osuutta, jotta esimerkiksi suojateiden välimatka toisistaan ei tule liian pitkäksi.

Polkupyöräilijä ja jalankulkija ovat eri asemassa suojatiellä. Muun liikenteen on annettava esteetön kulku jalankulkijoille, mutta vastaavassa tilanteessa on pyöräilijän väistettävä muuta liikennettä.

Alle 12-vuotias lapsi saa pyöräillä jalkakäytävällä. Pyörää taluttava pyöräilijä muuttuu suojatiellä jalankulkijaksi, jolloin autoilijan on väistettävä häntä.

Ajoradalla ajavan pyöräilijän pitää noudattaa samoja väistämissääntöjä kuin autoilijakin eli esimerkiksi väistää tasa-arvoisessa risteyksessä oikealta tulevaa. Sama oikean käden sääntö pätee silloinkin, jos kyse on esimerkiksi pyöräteiden keskinäisestä risteyksestä, eikä kummallekaan suunnalle ole pyörätiellä osoitettu liikennemerkillä väistämisvelvollisuutta.

Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa eli niin sanottu pyöräsuojatie on yksi uusista liikennemerkeistä.

Poliisi muistuttaa, että sekä uusi että vanha tieliikennelaki velvoittaa risteystä lähetyvän noudattamaan erityistä varovaisuutta ja osoittamaan aikeensa ajoissa ja näyttämään suuntamerkkiä.