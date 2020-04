Liisan koronapäiväkirjasta: Leipomapäivä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Poikkeusolojen kauppareissu osuu ohjelmaan noin kerran viikossa. On melkoinen muutos, kun ostaa suunnitelmallisesti ruokaa viikoksi sen sijaan, että muistelisi kaupan hyllyjen välissä, mitä puutteita kaapeissa mahtaisi olla.

Niin suunnitelmallinen en sentään ole, että laittaisin ihan paperille viikon ruokalistan ja ruokiin tarvittavat ainekset. Mutta sen verran suunnittelen, että tiedän suurinpiirtein milloin laitan kalaa, kanaa, hirveä tai kasvissosekeittoa.

Ruoka on asettunut päivien ja viikkojen keskiöön. Valmistaminen ja aterioiminen on rutiini, joka ryhdittää päivien kulkua. Ihan joka puutteelle ei kauppaan viitsi lähteä, mutta aika hyvin kauppalappu on pitänyt ruuissa. Maito ja leipä saattavat loppua, tai vaihtoehtoisesti maito uhkaa vanheta ja pienempiin annoksiin pakastettu leipä kyllästyttää.

Ystävien kanssa harrastamme eräänlaista yhteisruuanvalmistusta. Lähes päivittäin jaamme kuvia siitä, mitä meillä tänään on ruokana tai mitä tänään leivotaan. Ruuhkavuosia elävä äiti-ihminen arveli leiponeensa viime viikkoina enemmän kuin viiden edellisvuoden aikana yhteensä.

Jauhopussejaan on tullannut jokainen ja harjoittanut luovaa reseptiikkaa sen mukaan mitä pussinpohjia nyt kaapista sattuu löytymään. Ja ihan vinkkinä, kyllä niitä jauhoja uskaltaa kotileipomuksiin käyttää, vaikka päivämäärä olisi vanhentunut.

Erilaisia sämpylöitä, peltileipiä, pikaleipiä ja rieskoja on minunkin keittiössäni syntynyt. Karjalanpiirakoita en ole itsekseni vielä kokeillut, vaikka olen taannoin päässyt kokeilemaan niidenkin tekoa minua taitavampien leipojien kanssa.

Leipominen on erityisen mukavaa porukassa. Nyt kun sitä ei voi ihan oikeasti toteuttaa, voi yhteisen leipomapäivän pitää ystävien kassa niin, että jokainen on omassa keittiössään.

Harmi, että nyt ei käy vieraita, joille saisi syötettyä kokeilujensa tuloksia. Mutta eipä hätää. Jaamme kuvia myös niistä herkuista, joita portaalta tai kuistilta löytyy. Minun oveni rivassa roikkui pussillinen juuri paistettuja karjalanpiirakoita ja ystävä ihasteli suolaisia ja makeita piirakoita, joita oli tullut häen kuistilleen.

Maistuu se elämä näinkin, se onkin sitten toinen juttu, että uskaltaako katsoa mitä lukemia puntari näyttää.

Liisa Ängeslevä

Sarjassa käsitellään päiväkirjanomaisesti koronaviruksen värittämää elämää karanteeninomaisissa olosuhteissa.

Leipäohjeita

Leipomisohjeita löytyy niin kirjoista kuin internetistä joka makuun.

Muun muassa Martoilla on kokeiltuja, hyviä ohjeita. Ohjeita kannattaa

myös muokata mielensä mukaan rohkeasti, kyllä ne likilaskuisetkin

sämpylät kelpaavat lämpiminä.

Tässä muutama helppo leipomisohje.

Perunarieskat

3 dl perunasosetta

1 tl suolaa

1 kananmuna

3 dl ohrajauhoa (vehnäjauhokin käy)

Sekoita ainekset taikinaksi ja nosta 10 nokaretta uunipellille

leivinpaperin päälle. Taputtele pikkurieskoiksi jauhotetuin käsin.

Paista 250 asteessa noin 15 minuuttia.

Parhaimmillaan lämpimänä. Voita päälle ja syömään.

Pataleipä

7 dl vehnäjauhoja

1 tl suolaa

0,5 tl kuivahiivaa

3,5 dl kädenlämpöistä vettä

öljyä

Sekoita ensin kuivat ainekset keskenään ja viimeksi neste. Anna nousta

huoneenlämmössä vähintään 12 tuntia.

Lämmitä uuni 225 asteeseen ja laita kannellinen pata kuumenemaan

samalla. Kaavi taikina jauhotetulle pöydälle, lisää jauhoa myös taikinan

päälle ja pyöräytä palloksi. Peitä löyhälti tuorekelmulla ja anna levätä

puoli tuntia. Laita taikinapallo öljyttyyn, kuumaan pataan, laita kansi

päälle ja paista puoli tuntia. Ota kansi pois ja paista vielä ilman

kantta 15 minuuttia.

Pataleivästä on nopeampikin versio. Silloin tarvitaan hiivaa hiukan

enemmän. Tässä on ohje valkosipulileivästä, mutta valkosipulin voi

korvata vaikkapa yrteillä.

Valkosipulinen pataleipä

4 dl kevytmaitoa

pussi kuivahiivaa

pari valkosipulin kynttä

(hienonnettua persiljaa)

9 dl vehnäjauhoja

1 rkl sokeria

2 rkl öljyä

3 tl suolaa

Kuivahiiva ja sokeri sekoitetaan lämpimään (noin 40-asteiseen) maitoon.

Odotetaan hiivan heräämistä hetken aikaa ja lisätään suola, puserrettu

valkosipuli ja noin puolet jauhoista. Sekoitetaan tasaiseksi ja lisätään

öljy ja loput jauhot vähitellen koko ajan sekoittaen kunnes taikina

irtoaa kulhon reunoista. Tätä taikinaa ei vaivata.

Kulho peitetään kelmulla ja annetaan kohota tunnin verran.

Laita pata tai vuoka kylmään uuniin ja anna uunin lämmetä 225 asteeseen.

Nosta kuuma astia uunista ja kaada öljyttyyn pataan jauhotettu taikina,

jota ei muotoilla. Kansi päälle ja uuniin. Annetaan kypsyä 25 minuuttia,

otetaan kansi pois ja annetaan olla uunissa vielä noin 10 minuuttia.

Peltileipä

5 dl vettä

2rkl hunajaa tai siirappia

1 tl suolaa

pussi kuivahiivaa

4-5 desiä kaurahiutaleita

6 dl jauhoja (vehnää, sämpyläjauhoja tai vaikka hiivaleipäjauhoja)

Lämmitä vesi käden lämpöiseksi. Lisää joukkoon hunaja/siirappi, suola ja

kaurahiutaleet ja sekoita.. Ripottele jauhoja pinnalle ja sekoita hiiva

joukkoon. Alusta taikina ja kaada uunipellille. Anna kohota noin 40

minuuttia.

Pintaan voi tehdä palat taikinahyrrällä (älä kuitenkaan paina pohjaan

asti).

Ripottele pinnalle vettä ja paista 30 minuuttia 225 asteessa.