Ylivieskan kaupunki päätti lomautuksista: Noin 90 työntekijää lomautetaan maksimissaan 90 päivän ajaksi, muu henkilöstö kahdeksi viikoksi pelastustoimea lukuun ottamatta

Ylivieskan kaupunki lomauttaa tuotannollisista syistä noin 90 työntekijää maksimissaan 90 päivän ajaksi

Kyse on työntekijöistä, joiden työ on keskeytynyt koronaepidemian vuoksi. Joukossa on Akustiikan, uimahallin ja päiväkotien työntekijöitä sekä koulunkäynninohjaajia, joiden palkanmaksu on katkaistu.

Lomautetut voidaan kutsua aikaisemminkin töihin, jos työnteko on mahdollista esimerkiksi koulujen avautuessa.

Lisäksi Ylivieskan kaupunki lomauttaa muun henkilöstön kahden viikon ajaksi pelastustoimea lukuun ottamatta. Myös kaupunginjohtaja ja johtoryhmä ovat lomautusten piirissä.

– Ainoat henkilöt, jotka on rajattu lomautusten ulkopuolelle, ovat määräaikaisessa työsuhteessa olevat, sillä heitä ei voi lomauttaa, sanoo hallintojohtaja Toni Saranpää.

Ylivieskan kaupungin yt-neuvottelut päättyivät 17. huhtikuuta. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa maanantaina. Henkilöstölle on jo kerrottu asiasta, ja lomautusten ajankohdat päätetään hallintokuntakohtaisesti.

Lomautukset toteutetaan tämän vuoden aikana, mutta pyrkimyksenä on niin, että kaikki lomautettavat hyötyvät lakimuutoksesta, jossa karenssiaika on poistettu. Tällöin ensimmäinen lomautuspäivä pitää järjestää ennen 6. heinäkuuta.

Kaupunginhallitus päätti myös toimista, jotka eivät kuulu yt-menettelyyn mutta liittyvät kaupungin henkilöstömenoihin.

Taseeseen kertyneitä ns. vanhoja lomia ryhdytään purkamaan. Säästyneet lomat näkyvät velkana taseessa, ja niitä on noin 0,8 miljoonan euron verran. Nämä lomat työnantaja voi määrä pidettäväksi pois.

Myös kaikki tämän vuoden vuosilomat pyritään pitämään tämän vuoden kuluessa, kertoo Saranpää.

– Lisäksi henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta pitää neljä päivää palkatonta virkavapaata, jolloin saa yhden palkallisen päivän virkavapaata. Myös lomarahoja voi vaihtaa vapaaksi, Saranpää sanoo.