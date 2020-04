Soiten alueella sekä Pohjois-Pohjanmaalla koronaviruksen tartuntatilanne ennallaan maanantaina – Soitessa erityinen huoli asiakas- ja potilaskäyntien määrän laskusta

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella ei ole todettu uusia tartuntatapauksia maanantaina.

Näin ollen Keski-Pohjanmaalla on todettu 16 koronavirustartuntaa ja tuoreimmasta tartuntalöydöksestä kerrottiin viikonloppuna. Kaikki Soiten alueen tartuntaketjut on pystytty jäljittämään ja altistuneet kontaktoimaan. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa.

Soite sai käyttöönsä oman koronavirustestauslaitteen viikonloppuna. Testauslaite nopeuttaa tutkimustulosten saantia ja Kokkolassa NordLabin laboratoriossa voidaan analysoida parikymmentä näytettä vuorokauden aikana.

Myös Pohjois-Pohjanmaan alueella tartuntatilanne on ennallaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on nyt todettu 113 tartuntaa, mutta uusia tartuntoja ei maanantain tietojen mukaan ole ilmennyt kahteen päivään.

Soiten alueella koronapuhelimessa ja –poliklinikalla tilanne on jatkunut erittäin rauhallisena, eikä THL:n linjaama testauskriteerien laajentaminen ole näkynyt vielä yhteydenottojen lisääntymisenä.

Soiten koronavalmiusryhmä kantaa huolta siitä, että asiakas- ja potilaskäyntien määrä on vähentynyt huolestuttavasti.

Soiten terveyskeskukset, päivystys sekä sosiaalipalvelut ovat avoinna ja palvelevat asiakkaita. Jos asiakas saa ajan Soiteen, on ammattilainen arvioinut, että on pienempi riski tulla hoitamaan vaiva kuin jättää se hoitamatta.

– Haluamme edelleen korostaa, että Soiteen on turvallista tulla ja vaivat kannattaa hoitaa ajoissa, jotta ne eivät pahene ja johda kiireelliseen hoitoon päivystyksessä tai erikoissairaanhoidossa, Soitesta korostetaan.

Soiten alueella jatkossa kaikki flunssapotilaat, jotka vaativat käyntiä vastaanotoilla hoidetaan infektiovastaanotoilla. Kokkolassa nämä potilaat hoidetaan koronapoliklinakalla ja maakunnan potilaat hoidetaan Kannuksen tai Tunkkarin infektiovastaanotoilla. Kruunupyyläiset hoidetaan joko Kokkolassa tai Tunkkarilla.

Lestijärven vastaanotto suljetaan toistaiseksi 21.4.2020 lähtien. Alueen asukkaat hoidetaan vaivasta tai asiasta riippuen Soiten muissa toimipisteissä. Yhteydenotot tapahtuvat entiseen tapaan samasta numerosta 040 804 2000.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on maanantain tietojen mukaan kuollut 94 suomalaista.

Koko massa on todettu maanantaihin mennessä kaikkiaan 3 868 koronvirustartuntaa. Niistä 2 526 tartuntaa on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Varsinais-Suomessa tapauksia on todettu yhteensä 224, Keski-Suomessa 113 ja Pohjois-Savon alueella 117.