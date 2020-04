Maakunnan eteläosa käynnistelee yhteistä edunajamista – Suunnitelmissa on palkata erityisasiantuntija Helsinkiin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Raahen kaupunginhallitus on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kunnille esityksen yhteisen edunajamisen käynnistämisestä. Esitys pohjautuu Nivalassa syksyllä pidettyyn alueen kuntien kokoontumiseen.

Kuntien on otettava kantaa esitettyyn edunvalvontaan huhtikuun loppuun mennessä. Asia on esillä muun muassa maanantaina Nivalan kaupunginhallituksessa.

Suunnitellussa mallissa esitetään, että kahden vuoden koeajalle tehtävään palkataan erityisasiantuntija, jonka pääsijoituspaikka on Helsinki. Sen lisäksi hänellä on alueellinen työpiste, joka vaihtuu puolivuosittain seutukunnasta toiseen.

Ihanteellisin rekrytoitava olisi esityksen mukaan henkilö, joka asuu tai on toiminut Helsingissä ja jolla on osaamista alueellisen edunajamisen pääteemoista, mutta hänellä olisivat myös vahvat siteet alueelle. Henkilöltä edellytetään myös sitä, että hän kykenee itse valmistelemaan ammattimaista materiaalia sekä on läsnä alueella tarpeen ja suunniteltujen toimenpiteiden mukaan.

Toiminta ei poissulje muuta alueen kuntien ja eri toimijoiden edunvalvontaa tai edunajamista, vaan täydentää ja tarpeen mukaan auttaa muita.

– Erityisen tärkeää on, että alueellinen edunajaja koordinoi kokonaisuutta ja on aloitteellinen sekä käynnistää ja seuraa tuloksia vaikuttavuudeltaan merkittävissä operaatioiden pääteemoissa, esityksessä todetaan.

Alunperin toiminta oli tarkoitus käynnistää tämän vuoden alusta ja kestää vuoden 2021 loppuun. Jatkosta on tarkoitus päättää saatujen tulosten mukaan ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toimintaa varten aiotaan perustaa johtoryhmä, jonka kokoonpanoon kuuluu seuduittain kaksi kuntajohtajaa ja kaksi poliittista edustajaa. Valittavien henkilöiden on oltava eri kunnista. Pysyvinä asiantuntijoina ovat seutujohtajat tai vastaavat. Johtoryhmä voi kutsua muitakin asiantuntijoita kokouksiin tai nimittää pysyviksi asiantuntijajäseniksi esimerkiksi elinkeinoelämän edustajia.

Johtoryhmä voi nimittää tarpeen mukaan erillisiä työryhmiä ja päättää niiden toimintatavoista ja tavoitteista. Työryhmien työskentelyn käynnistämisessä erityisasiantuntija on avainasemassa. Hän voi osallistua, hallinnoida ja/tai toteuttaa joitakin merkittäviä kehityshankkeita alueelle.

Kulut esitetään katettavaksi 1,5 euron jäsenmaksulla asukasta kohti vuodessa. Raahe ottaa vastuun hallinnoinnista kokeilujakson ajaksi.

Saavutettuja tuloksia ja tehtyjä toimenpiteitä arvioidaan kuntakokouksissa.

Maakuntaliiton kanssa tehdään myös yhteistyötä.