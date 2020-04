Poliisille vinkkejä salakapakoista – Tehovalvonnassa tarkastettiin lähes 4 000 ravitsemisliikettä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Poliisi on valvonut ravitsemisliikkeiden toimintaa lakimuutoksen voimaantulon jälkeen aktiivisesti. Poliisi tarkasti lähes 4 000 ravitsemisliikettä 4.–13.4. välisenä aikana.

Valtaosa ravitsemisliikkeistä on ollut suljettuna ja avoinna olevat ovat jatkaneet toimintaansa take away -paikkoina. Ravitsemisliikkeet ovat poliisin havaintojen mukaan toimineet pääsääntöisesti hyvinkin moitteettomasti.

Poliisin valvonnassa on tullut eteen alle viisi tapausta eri puolilta Suomea, joissa ravitsemisliike on yrittänyt kiertää majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain toimintakieltoa. Toiminnanharjoittajat ovat laajentaneet lain tulkintaa henkilöstöravintolasta tai toimineet tämän lisäksi muita asiakkaita palvelleina take away -paikkoina.

Poliisi on saanut myös vinkkejä niin sanotuista salakapakoista. Lisäksi on tullut tietoja siitä, että suljetuissa anniskelupaikoissa olisi järjestetty yksityistilaisuuksia. Poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksestamuistuttaa, että tilaisuuden luonne ei tee toiminnasta sen sallitumpaa.

‒Ravitsemistoiminta on nyt kiellettyä, Arvelin kiteyttää.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin tehdyn muutoksen sekä sitä tarkentavan valtioneuvoston asetuksen perusteella ravitsemisliikkeet on velvoitettu sulkemaan ovensa koronaviruksen leviämisen estämiseksi 31.5.2020 asti, ja ainoastaan take away -ruoan sekä -juoman myynti on sallittu. Rajoitus ei kuitenkaan koske henkilöstöravintoloita.