Pääkirjoitus: Hoitotahto on tärkeä oikeus

20.4.2020

Usein kuulee ihmisten sanovan, ettei haluaisi joutua ainakaan sellaisen tilaan, jossa on täysin toisten avun varassa, kenties omasta tilastaan tiedottomana ja liikuntakyvyttömänä. Aina siltä ei voi välttyä, koska eutanasia eli armomurha ei lain mukaan ole mahdollinen.

Jokaisella meistä on kuitenkin mahdollisuus etukäteen vaikuttaa siihen, millä tavalla tulemme hoidetuiksi elämän viime hetkillä. Sen voi ilmaista hoitotahdolla. Aiheesta oli kattava artikkeli perjantaina Kalajokilaaksossa.

Jutusta kävi selvästi ilme, ettei järjestelmä ole likimainkaan aukoton. On yhä monia esteitä sille, että tahdonilmaus on tiedossa ja käytettävissä silloin, kun sitä tarvitaan. Varsinkin, jos on kyse kiireellisestä tilanteesta.

Hoitotahdollakaan ei voi kaikkea määrätä. Esimerkiksi yleisesti hyväksytyn lääketieteen vastaisia toimenpiteitä ei voi edellyttää. Eutanasiaan liittyvät eettiset kysymykset voivat olla yksi tahdon toteuttamisen este.

Hoitotahtoon voi silti kirjata hyvinkin monenlaisia asioita. Elvytyskielto lienee yleisimpiä. Hoitotahto voi perustua myös omaan vakaumukseen, jolloin esimerkiksi ei halua itselle tehtävän verensiirtoja. Myös hyvin arkisia asioita voi toiveisiin kirjata.

Valmiita kaavakkeita hoitotahdon ilmaisemista varten löytyy internetistä useistakin lähteistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen sähköinen tietopalvelu Kanta on sellainen, johon tallennettu hoitotahto pitäisi löytyä ajantasaisena ja olla sekä julkisten että yksityisten palveluntuottajien helposti käytettävissä. Hoitotahto kirjataan Omakantaan.

Kuten perjantain jutusta kävi ilmi, Kanta-palvelukaan ei toimi aukottomasti. Tiedot ovat hankalasti löydettävissä. Palvelua on siis syytä kehittää.

Koronaepidemia on nostanut esiin hoitotahtoon liittyviä ongelmia. Aihe on siis ajankohtainen ja siitä tiedottaminen juuri nyt tärkeää. Sitäkin viranomaiset voisivat tehdä paremmin.

Hoitotahto on tärkeä oikeus. Se korostuu silloin, kun ihmisellä on sairauksia, joihin liittyy vakavien oireiden riskejä. Onnettomuuden kohdatessa tilanne voi olla edessä kenellä ja milloin tahansa.