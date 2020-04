Anne Mattila kolumnissaan: Tulevaisuudessa moni on citymaalainen, joka tekee etätöitä maaseudulla, kuntoilee risusavotassa ja käy välillä nauttimassa kaupunkilaiselämästä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

On mielenkiintoista seurata keskustelua, miten korona-kriisi vaikuttaa yhteiskuntaan, erityisesti siihen, pysähtyykö kaupungistuminen ja lisääntyykö maalle muutto.

Tärkeä askel maaseudun suuntaan on se, että yhtäkkiä opittiin tekemään ja ennen kaikkea hyväksymään etätyöt yhtenä tapana tehdä töitä. Huomattiin, että läheskään kaikki työt eivät vaadi fyysistä läsnäoloa ainakaan jatkuvasti. Toinen tärkeä askel on nopeiden tietoliikenneyhteyksien saaminen maaseudulle.

Reilu vuosi sitten eräs isossa kansainvälisessä yrityksessä talouspuolella työskentelevä ystäväni esitti esimielelleen, että tekisi päivän tai pari viikossa töitä kotoaan, koska tietotekniikka mahdollisti paikasta riippumattoman työskentelyn ja työmatka oli pitkä. Töiden tekeminen onnistui, koska kylälle oli juuri saatu valokuitu. Ystäväni oli jo tuolloin osa isompaa tiimiä, johon ei kuulunut samasta rakennuksesta ketään.

Tuolloin hän ei saanut lupaa etätöihin, mutta korona-kriisin puhjettua kääntyi kelkka. Riskiryhmään kuuluvana tämä työnantajalleen kriittisiä töitä tekevä henkilö suorastaan määrättiin etätöihin. Asennemuutos tapahtui yhdessä yössä. Reilussa kuukaudessa hänelle ei ole tullut vastaan yhtään tilannetta, jota ei olisi voinut hoitaa syrjäiseltä kylältä valokuidun ansiosta.

Hän on malliesimerkki myös maaseudun kipeästi kaipaamista paluumuuttajista. Muutama vuosi takaperin perhe osti metsätilan ja vaihtoi pääkaupunkiseudun lapsuudesta tuttuun pohjoispohjalaiseen kylään. Samalla vaihtuivat kuntosalit risusavottaan omassa metsässä sekä piha ja puutarhatöihin hehtaarin tontilla. Jatkuvaa pientä puuhastelua on tarjonnut pihapiiri, jossa on rakennuksia monelta eri vuosikymmeneltä. Luonto on palannut harrastusvalikoimaan muutenkin monella tavalla.

Perhe sanoo olevansa nyt tyytyväisempi kuin koskaan aikaisemmin. Teini-ikäisten lasten useamman kymmenen kilometrin koulumatkakin lyheni, kun etäopetus alkoi. Koronan ansiosta perhe sai vuorokauteen pari tuntia yhteistä aikaa lisää, kun kulkeminen typistyi kauppareissuihin.

Loppuvuodesta Maaseudun Tulevaisuus teetti kyselyn ihmisten halukkuudesta maalle muuttoon. Yrittäjistä lähes kolmasosa, 45–64-vuotiaista viidesosa ja kaikista suomalaisista lähes kuudesosa kertoi suunnittelevansa vakavasti maalle muuttoa. Koronan jälkeen nähdään, vastasivatko ihmiset kyselyihin rehellisesti.

Veikkaukseni on, että tämäkään asia ei ole musta-valkoinen. Arvelen, että tulevaisuuden trendi on citymaalaisuus. Ihmiset haluavat elää maaseudulla luonnon keskellä, mutta toisaalta pitää kiinni myös kaupunkielämästä. Citymaalaisia on jo jonkun verran. Uskon, että yhä useampi harkitsee koronan jälkeen toteuttavansa tämän haaveen.

Kyse on isommasta ilmiöstä, jota kutsutaan monipaikkaisuudeksi. Valtiovaltakin on osoittanut kiinnostusta asiaan eli todennäköisesti tulevaisuudessa asuinpaikkoja voi olla useampi kuin yksi. Sitä edesauttaa nykyisessä hallitusohjelmassa oleva painotus uuden teknologian hyödyntämisestä paikasta riippumattoman työskentelyn tukemiseksi.

