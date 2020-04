Lähiruoan turvaaminen tarvitsemassa kuluttajien tuen – Kotieläintiloilla tuottajien sairastuminen muodostaa kauhukuvan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Maatalouden eri lohkoilla työskentelevät paikalliset ihmiset toivovat ja osin myös uskovat, että poikkeusoloissa eläminen herättää kuluttajat tukemaan ostospäätöksillään kotimaista tuotantoa ja lähiruokaa. Kotimaisen ruoantuotannon merkitys ja omavaraisuuden ihanne eivät näy vielä merkittävästi kuluttajien ostoskäyttäytymisessä – eivätkä tuottajahinnoissa.

Peruna-ala näytti ensi alkuun suomalaisen maataloustuotannon poikkeusolojen harvoista hyötyjistä. Ihmisten siirtyminen koteihin eristyksiin ja tarve hamstrata näkyi hetken ajan perunoiden ostospiikkinä.

KalajokisenPenttilän perunatilan ja pakkaamon nuoret tuottajat, agrologit, kaksossiskokset Helmi ja Hilla Penttilä toteavat, että perunantuottajat myös tarvitsevat nyt kuluttajien kotimaista ruokaa suosivia ostospäätöksiä.

– Osalla tuottajista menekki on loppunut täysin, koska suurkeittiöille toimitukset ovat vähentyneet radikaalisti, he kertovat.

Penttilät tietävät mistä puhuvat, sillä heidän ruokaperunatilansa on yksi Suomen suurimmista, ja lisäksi pakkaamon tarpeisiin sopimustiloilta hankitaan vuosittain muutamia miljoonia kiloja. Perunat lajitellaan eri kokoihin ja toimitetaan tukkuliikkeisiin erilaisiin kuluttajapakkauksiin pakattuna. Lisäksi toimitetaan sivutuotteita kuorimoille ja teollisuuteen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Peruna on ekologinen ja kotimainen valinta riisiin, pastaan ja bataattiin verrattuna. Perunassa on myös vähiten hiilihydraatteja.

Perunalajikkeet ovat Penttilöiden mukaan yhä parempia. Ne ovat taudinkestävämpiä, ja niissä on aiempaa pienempi tärkkelys- ja hiilihydraattipitoisuus.

– Kuori on entistä ohuempi, perunan voi syödä myös kuorineen. Peruna sisältää runsaasti kivennäisaineita, siinä on kaliumia ja magnesiumia sekä C-vitamiinia, he kuvailevat.

Penttilän perunatilalla on panostettu myös hiilijalanjäljen pienentämiseen.

– Hiilijalanjäljen pienentäminen on meille tärkeä asia. Perunalla on todettu olevan valmiiksi pieni hiili- ja vesijalanjälki. Meillä on tehokas logistiikka, koska pellot ovat lähellä tilakeskustamme. Tuotantorakennuksissa on käytössä maalämpö. Suunnitelmissa ovat myös aurinkopaneelit. Tuotteet pakataan uudelleenkäytettäviin muovilaatikoihin, sisarukset kertovat.

Ylivieskan maataloussihteeri Pekka Nikula kokee laajaa huolta maatalouden tulevaisuudesta, koska monilla maatiloilla on vaikeuksia löytää jatkaja, sukupolvenvaihdoksia ei juurikaan tehdä. Samanaikaisesti koronavirus on nostattanut yleisen huolen Ruotsissa, kuinka pieni siellä on ruoantuotannon omavaraisuus.

– Nyt olisi korkea aika tukea täällä Suomessa kuluttajien ostospäätöksin tuottajia, jotta tuotannon säilyminen voidaan turvata.

Ylivieskan MTK:n puheenjohtaja, maidontuottaja Heikki Jaakola uskoo, että koronakriisin jälkeen kaikenlainen kotimainen tuotanto on nousemassa arvoonsa. Sitä on tarve lisätä muillakin aloilla kuin maataloudessa.

Tällä hetkellä nykyinen koronatilanne aiheuttaa maataloudelle monenlaisia huolia. Akuutein huoli on koneiden ja laitteiden varaosien riittävyydestä, kun niitä pitää usein tilata ennen koneen korjaamista ulkomailta. Peltotöiden kausi on alkamassa eikä ole muutenkaan varaa siihen, että koneet seisovat määräämättömän ajan.

– Varaosaliikkeestä varaosia ei saa, jollei niitä ole Italiassa tai Espanjassa tehtynä. Omia varaosavarastoja on ollut tarve tehdä maatiloille. Kaikkiin kone- ja laitevaurioihin ei kuitenkaan pysty varautumaan, Nikula kertoo.

Pahin uhka maataloustuotannolle on, että tuottajat ja heidän työntekijänsä sairastuvat. Jaakola kertoo, että maitotilalliselle oma sairastuminen muodostaa kauhukuvan, kun huoli on eläimistäkin.

– Täytyy luottaa, että lomitusjärjestelmä pystyy toimimaan.

Varautumisena tuotantoväen sairastumiseen MTK on rakentamassa peltotöitä varten entistä laajempaa urakoitsijapankkia. Etsitään urakoitsijoita, jotka eivät normaalisti tee maataloudelle urakointia.

Penttilän perunatilalla ja sen pakkaamolla toimitaan erityisen huolellisesti nyt ja myös aina, koska ollaan kuluttajatuotteiden kanssa tekemisissä.

– Meillä on täysi vierailukielto. Seuraamme ruokaviraston ja muiden viranomaisten ohjeita. Muutoksia toimintaan ei ole juurikaan tarvinnut tehdä, sillä laatu- ja hygienia-asiat ovat meille muutenkin niin tärkeitä, Helmi ja Hilla Penttilä kertovat.

Penttilän perunatilalla istutukset aloitetaan tänä keväänä, kun maat ovat sopivan kuivat ja lämpimät. Siemenperunat on tilattu hyvissä ajoin syksyllä.

– Meillä ei ole ollenkaan varhaisperunaa eikä juurikaan kesäperunaa. Pohjoinen sijainti ja meren läheisyys vaikuttavat, olosuhteet täällä Pitkäsenkylällä ovat sen verran kylmät. Monikaan ei ehkä nyt kylvä kesäperunaa, koska perunaeriä on vaarassa jäädä käsiin koronan vuoksi, sisarukset pohtivat.