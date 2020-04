Lenkillä lasketaan linnut ja lentokoneet – Ylivieskalaiset Orvokki ja Tapio Myllykangas lenkkeilevät yhdessä päivittäin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pariskunta astelee reippaasti Ylivieskassa Lentokentäntien laitaa vilpoisessa kevättuulessa. Välillä mennään rinnakkain ja välillä hiukan peräjälkeen sen mukaan miten on muuta liikennettä.

– Kyllä me varmaan ollaan käyty yhdessä lenkillä äkkiä semmoiset 30 vuotta, laskeskelee Tapio Myllykangas.

– Me ollaan hypätty tuolla pohjoisessa ja siellä tulee käveltyä pitkiäkin matkoja, jatkaa Orvokki Myllykangas.

Kotimaisemissa kävelyä pariskunta kuvaa lenkkeilyksi. Kävellään, mutta ei mitään hirmuista vauhtia. Liukkailla keleillä riittää kolmen kilometrin lenkki. Tavallisin lenkki on kuutisen kilometriä.

– Tähän aikaan se on vähän että mennään tuonnepäin (Vähällekankaalle) tai tuonnepäin (Pylväälle), kuvaa maantiellä kävelemistä Tapio Myllykangas.

Pariskunnan kävely ei ole mitään koronakävelyä, sillä lenkkeily on alkanut jo paljon ennen taudin tuomia rajoituksia. Moni muukin naapurustosta lenkkeilee, mutta nyt näkee tien päällä kulkijoita enemmänkin.

Ruoka uuniin ja ulos. Niin voisi kuvata Myllykankaiden normaalia päiväjärjestystä. Lenkkeily on tullut tavaksi ja on hyvää vastapainoa sisällä olemiselle. Lenkille yritetään päästä päivittäin ja silloin jutellaan niin säästä, luonnosta kuin linnuistakin.

Molemmat pitävät myös päiväkirjaa. Orvokin päiväkirjasta löytyy kävelty matka ja säätila, mitä luonnossa on näkynyt sekä lyhyitä havaintoja ja ajatuksia päivästä.

Tapio pitää lintupäiväkirjaa. Viime vuonna sadan linnun tavoite jäi harmittavasti hiukan vajaaksi eli hän havainnoi 75 eri lintulajia.

Orvokki ottaa joskus sauvat matkaan, mutta on huomannut, ettei se oikein toimi, kun toinen ei innostu sauvakävelystä. Samaan tahtiin on hankalampi mennä, kun vain toisella heiluvat sauvat.

Kesällä lenkkeily on mukavampaa, sillä silloin pääsee jokirantaan ja myös metsäpolut ovat kuivia kulkea.

Luonnon muuttumista vuodenaikojen mukaan on mukava seurata. Myöskään yllä lentävät lentokoneet eivät pääse huomaamatta liikkumaan.

– Kotona ollaan omissa askareissa, lenkillä pääsee juttelemaan toisen kanssa, Tapio Myllykangas kertoo.

Kesäisin Myllykankaat käyvät Helsingissä tapaamassa nuorinta tytärtä.

Molemmat ovat asuneet pääkaupungissa ja niinpä kaupungissakin käveleminen on mukavaa. Siellä riittää katselemista, Luostolla pariskunta on käynyt parhaimpina vuosina jopa seitsemän kertaa. Jos kotimaisemissa on jokseenkin tasaista maata tallattavana, on siellä mukava kävellä pitkiä matkoja vaihtelevissa maastoissa.

Lenkkeilyharrastus alkoi pohjoisen maisemista. Siellä käveleminen tuntuu mukavan erilaiselta jaloissa. Pohjoisen maisema ei lakkaa ihastuttamasta.

Tapiolle kaamos on aivan parasta aikaa, hän nauttii siitä suunnattomasti. Iltapäivällä neljän viiden aikaan on aivan sinistä ja sitten laskeutuu pimeys.

– Myös pimeällä on siellä kiva kävellä. Ja jos oikein tuuri käy niin on tähtitaivas ja revontulia, Orvokki Myllykangas kuvaa.

– Kun tulee lenkiltä niin on kuin ois saunassa käyny, on yhtä hyvä mieli, Tapio Myllykangas maalailee.