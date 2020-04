Liisan koronapäiväkirjasta: Paikallista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kampaajalleni oli vapautunut aikoja ja sinne pääsee normaalia nopeammin. Minulle siitä ei ole iloa, sillä varaan seuraavan ajan aina käydessäni. Niin on syytä tehdä, koska aikatarvehoksauksen tullessa on kampaajan kalenteri yleensä täynnä.

Nenäliinapaketti odotti tiskillä ja tuolin käsinojat puhdistuivat sukkelasti edellisen asiakkaan jälkeen.

Kaveri kertoi hierojan peruneen aikavarauksen. Oli tullut viranomaiselta sen verran vakuuttavaa ukaasia, että tämä oli katsonut pakkoloman

aiheelliseksi. Joku toinen hoitaa edelleen terveitä asiakkaita.

Ruokapaikat pakkaavat lounaita noutolaatikoihin ja kuljettavat ruokaa asiakkaiden kotiovelle. Niin pienissä kuin suurissa palveluyrityksissä laskeskellaan kuinka pärjätä aikana, kun asiakkaat ja tulot ovat vähentyneet hirmuisesti. Aukioloaikoja vähentämällä yritetään välttää

lapun laittamista luukulle.

Ei voi kuin ihailla sitä kekseliäisyyttä, jolla yritystoimintaa yritetään jatkaa myös poikkeusoloissa. Joku esitteli naamakirjassa kuinka kuntosalilta oli lainassa laitteita kotona ja vaatepuoti on kehittänyt nettimyyntiään ihan uudelle tasolle. Ruokatarvikkeita, vaatteita, kankaita, lankoja ja muuta tarpeellista tulee tilauksesta kotiovelle. Molemmilla puolilla tiskiä on digiloikkailtu viime päivinä.

Me kuluttajat taidamme oppia arvostamaan ja käyttämään paikallispalveluja uudella tavalla. Meininki on nyt aivan selvä, kaikki haluavat suosia paikallisia ja mielellään juuri pienyrityksiä. Hiukan on vain voimaton olo, että kuinkas sen osaisikaan parhaiten tehdä. Onneksi

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

tukeminen ei jää ihan yksittäisten pienkuluttajien varaan, sillä niin pienet kuin suuret yritykset voivat hakea tukea kulujen peittämiseen

poikkeusaikojen kulujen kattamiseksi.

Varasin muuten kampaajalle seuraavankin ajan. Sovittiin, että nähdään puolentoista kuukauden kuluttua, jos eletään ja tervennä pysytään.

Kuulostaa hiukan dramaattiselta, mutta ei se sitä ole. Onpahan vain vanhan kotikyläläisen tapa kommentoida tulevaisuuden suunnitelmiin.

Kieltämättä kommentti on nyt entistä osuvampi.

Liisa Ängeslevä

Sarjassa käsitellään päiväkirjanomaisesti koronaviruksen värittämää elämää karanteeninomaisissa olosuhteissa.