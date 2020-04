Kolumnisti P. Veitsi tutkiskelee kevään ihmeitä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Viime viikolla aamulehteä hakiessa kevät yllätti taas. Vaikka yöllä oli ollut pikku pakkanen ja maa oli kuurassa, kuulakkaan ilman täytti duurivoittoinen liverrys. Peipot olivat saapuneet. Vuodesta toiseen tuo peippojen ensimmäinen aamukonsertti sykähdyttää aina.

Viime viikolla kuulin myös erään lempilaulajani, mustarastaan kauniin huilusoolon. Lintujen laulusta nauttiakseen ei tarvitse olla asialleen vihkiytynyt lintubongari. Itse laulaja pysyy usein tunnistamisen helpottamiseksi piilossa, mutta kiinnostavan äänen kuultuaan laulajan henkilöllisyys on aika helppo selvittää netin ääninäytteiden avulla.

Tyypillisesti kevät tulee takellellen. Kaksi askelta eteen, yksi taakse. Välillä poljetaan hetki paikallaan, mutta vääjäämättä kevät kuitenkin etenee. Yksi tärkeimmistä kevään etenemisen merkkipaaluista ovat muuttolinnut. Muuton etenemistä säätelee monta seikkaa. Säiden ja tuulien lisäksi ravintotilanne on yksi tärkeimmistä. Hyönteissyöjän on odoteltava pidempään, sillä parinkin päivän pakkasjakso aiheuttaa niille vaikeuksia. Töyhtöhyyppä, joita on meidän peltoaukeillamme ja tienvarsilla paljon, saa kaiveltua sänkipelloilta ravintonsa vaikka pikku pyryssä. Haavi auki lentävän pääskysen tilanne on toinen.

Kevään merkkien seuraaminen luonnosta on erittäin toivoa antavaa ja lohdullista. Kaikesta surkeudesta huolimatta on asioita, jotka tapahtuvat poikkeuksellisista ajoista huolimatta.

Lintujen lisäksi lakeuksillamme yksi seuratuimpia asioita keväällä on jäiden lähtö. Tänä vuonna suurempaa näytelmää ei ole odotettavissa, sillä varsin ohuet jäät näyttävät sulavan paikoilleen. Sulamisvesiäkään ei näytä lumien haihduttua ilmaan olevan paljon tulossa, joten tulvabongarit joutuvat tänä keväänä vetämään vesiperän.

Kevät on lintujen muuton lisäksi muunlaisenkin kasvun ja lisääntymisen aikaa. Monen kotipuutarhurin sormia syyhyttää. Hätäisemmät ovat jo raapineet aurinkoisimpia paikkoja haravoillaan. Kukkapenkkejä ja kasvimaita pitäisi päästä penkomaan. Multasormi vipattaen tutkitaan kukkien talvehtimisen onnistumista ja pähkäillään, laittaisiko tänä vuonna peltoon Timoa vai Siikliä, montako metriä salaattia kylväisi kerrallaan ja milloin tomaatit uskaltaisi istuttaa. Multasormikaan ei ole kasvien kevättä seurattaessa välttämätön. Ensimmäinen kivijalan juureen ilmestynyt, keltaista kukintoaan aurinkoa kohti kurottava voikukka riittää.

Kevääseen liittyy erilaisia merkkipaaluja. Itselläni yksi tärkeimmistä on ensimmäinen kuovin huuto. Se kuuluttaa kevään päättyneeksi ja kesän alkaneeksi. Sitä odotellessa.

Antti Autio

