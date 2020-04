Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Puukauppa on Pohjois-Suomessa käynyt odottavissa tunnelmissa. Maaliskuussa yksityismetsien puukauppa hieman piristyi, mutta kokonaisuutena alkuvuodesta kauppaa tehtiin 40 prosenttia viimevuotista vähemmän. Tänä vuonna ostomäärä jäi alle 1,2 miljoonan kuution, kun viime vuonna se oli liki kaksi miljoonaa kuutiota.

Pohjois-Pohjanmaalla puukauppoja alkuvuodesta tehtiin reilut 600 000 kuutiota, kun vuosi sitten päästiin yli miljoonan kuution.

– Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan puukaupan luvut ovat samansuuntaiset, johtaja Maunu Kilpivaara kertoo.

– Leimikoita on tehty kuitenkin noin 11 prosenttia viimevuotista enemmän, mutta kaupoiksi niistä eivät vielä kaikki ole päätyneet. Kauppamäärät ovat meilläkin 40 prosenttia jäljessä viime vuoden tammi–huhtikuun lukuja, hän jatkaa.

Puunostojen painopiste on siirtynyt kesä- ja kelirikkokorjuukohteisiin. Hiljaisemman alkuvuoden myötä ostajien puuvarannot ovat laskeneet ja kysyntä kasvanut.

– Puukaupan painottuminen kelirikkoleimikoihin on näkynyt pienenä kantohintojen elpymisenä. Metsänomistajilla on puunmyyntihalukkuutta, mutta kesäleimikoiden hinnoittelun osalta odotukset eivät ole vielä täyttyneet, Kilpivaara kertoo.

Hintatarjoukset kesäkorjuukelpoisista leimikoista lähentelevät Kilpivaaran mukaan 60 euroa kuutiolle sekä mänty- että kuusitukilla.

– 60 euron raja tulee menemään rikki järeimmillä kohteilla, hän ennustaa.

Kilpailutuksella ja katkonnalla on Maunu Kilpivaaran mielestä suuri merkitys:

– Aina ei kannata myydä sille, joka maksaa parhaimman hinnan tukkipuusta. Olennaista on kokonaisuus, jossa sekä tukkipuun että kuitupuun hinta on kilpailukykyinen ja tukkia katkotaan tarkasti, Kilpivaara selvittää.

Pikkutukin ja parrun osuus on myös tärkeä, mutta niiden katkonnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että pikkutukkia ei tehdä oikean tukin eli latvaläpimitaltaan yli 15 sentin mitta- ja laatuvaatimukset täyttävästä runkopuusta, vaan sitä pienempiläpimittaisesta puusta.

– Paras katkonta metsänomistajan näkökulmasta saadaan, kun järeä tukkipuu katkotaan tarkkaan tukiksi ja mahdollisimman paljon pienempää puuta katkotaan pikkutukiksi ja parruksi, jolloin halvinta puutavaralajia kuitupuuta kertyy mahdollisimman vähän, hän sanoo.

Puukauppa mahdollistaa haastavassa taloudellisessa tilanteessa hyvän avun metsänomistajille.

– Metsänhoitotyöt on Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa päästy vähälumisen talven ansiosta aloittamaan poikkeuksellisen aikaisin. Kalajokilaaksossa taimikonhoitotöitä on tehty lähes koko talven, kun lunta on ollut niin vähän, Maunu Kilpivaara kertoo.

Hän suosittelee, että metsänomistajat tarkistavat nyt oman metsänsä tilanteen ja laittavat tarvittavat metsänhoitotyöt käyntiin.