Yleisimmin hoitotahtoon merkitään tieto, elvytetäänkö vai ei – Kallion johtava ylilääkäri Risto Olli: "Tieto hoitotahdosta kulkee huonosti eteenpäin"



Yleisin asia, mitä hoitotahdossa määrätään on elvyttäminen.

Tieto olemassa olevasta hoitotahdosta kulkee huonosti sitä tarvitseville. Johtava ylilääkäri Risto Olli peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta kertoo, että hoitotahtoa on vaikea löytää, vaikka henkilö olisi tehnyt sen valtakunnalliseen Omakanta-palveluun, puhumattakaan, jos se on tehty muuten ja on säilytyksessä henkilöllä itsellään.