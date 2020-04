Pääkirjoitus: Sinnikkyys koetuksella

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

17.4.2020

Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi aloitettuja poikkeustoimia on kestänyt kuukauden verran. Jo sitä ennen saatiin kehotuksia hygienian parantamisen ja turhien kontaktien välttämiseen. Ohjeita, kehotuksia ja määräyksiä on toteltu kohtuullisen tunnollisesti myös täällä jokilaaksoissa, vaikka epidemia ei tänne vielä varsinaisesti ole rantautunut.

Käsien pesusta, käsidesin käytöstä, kättelyn välttämisestä ja metrin–parin turvaetäisyyksien pitämisestä on tullut miltei tapa. Ne sujuvat rutiinilla. Siinä piilee myös omat vaaransa: jos johonkin asiaan rutinoituu, siihen ei välttämättä keskity riittävällä tarmolla ja ajatuksen kanssa.

Myös etätyöhön ja -opiskeluun alkaa vähitellen tottua. Työ- ja koulukavereita olisi toki mukava tavata kasvotusten, mutta itse työnteko sujuu vähintään kohtalaisesti. Moni miettii jo, voisiko ainakin osittain siirtyä pysyvästi etätyöhön.

Kun vaara ei ole koko ajan läsnä eikä konkreettinen, riskinä on se, että tuudittaudumme väärään turvallisuuden tunteeseen. Siitä on selviä merkkejä ilmassa. Poliisi on joutunut hajottamaan liian suuria nuorisojoukkoja. Läheisten tapaamisista ei pidättäydytäkään niin kuin suositus on. Tarkkaavaisuus herpaantuu ja tulee lipsahduksia.

Myös jonkinlaista protesti- tai uhmamieltä on selvästi liikkeellä. Kun tauti ei ole lähipiiriin osunut, alkaa tuntua siltä, että rajoitukset eivät koske itseä. Että uhka on jossain kaukana muualla.

Tässä lehdessä on Kallion tartuntataudeista vastaavan lääkärin Arto Niemisen kiihkoton ja asiallinen tilannekuvaus. Se antaa vastauksia moniin kysymyksiin, jotka ovat ihmisiä askarruttaneet. Muun muassa siihen, miksi Kalliossa on valittu tietynlainen tiedotuslinja.

Koronavirus on tälläkin alueella, mutta tapaukset on toistaiseksi saatu hyvin eristetyksi. Aivan varmaa on, että tartuntojen määrä täälläkin vielä kasvaa huomattavasti. Oletettavasti tulee myös vaikeita tapauksia, jotka vaativat sairaalahoitoa.

Nyt kysytään ennen kaikkea sinnikkyyttä jatkaa tunnollisesti niiden arkielämän rajoitteiden noudattamista, jotka kaikki jo tietävät ja osaavat. Ne eivät ole ylivoimaisen vaikeita kenellekään.