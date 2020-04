Ylivieskassa valmistetaan taksien pisarasuojat – Antti Kotka on tehnyt myös kauppoihin kassalinjastojen suojauksia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskassa valmistetaan nyt taksien pisarasuojat. Yrittäjä Antti Kotka sai alunperin pyynnön ensimmäisestä taksin pisarasuojasta ylivieskalaiselta taksiyrittäjä Jani Jokiselta. Tälle tehdystä prototyypistä tuli kerralla hyvä, ja valmistus lähti heti laajenemaan. Kotka on tehnyt mallikappaleet jo yli 10 yleisimpään taksiautomalliin. Siihen häntä auttoivat Ylivieskan autoliikkeet ja taksiyrittäjät, jotka antoivat autojaan mittojen saamiseen. Tuotteita hän on nyt aluksi myynyt ison Otaxi-yhteenliittymän yrittäjille. Palvelu on kuitenkin tarjolla kaikille sitä tarvitseville.

– Kun olen itsekin aiemmin toiminut taksikuljettajana, mielelläni lähdin näitä tekemään. Tämän koen enemmän palveluna kuin bisneksenä, Antti Kotka kertoo.

Kotka on tottunut käsittelemään levymateriaaleja, koska hänen yrityksenä Eagle Media tekee muun muassa mainostauluja. Siitä on tullut myös tarkkuutta käsillä tekemiseen, josta on hyötyä uusien tuotteiden kanssa. Ennen taksien pisarasuojia hän on tehnyt kauppoihin läpinäkyviä kassojen suojalevyjä.

– Luulen, että näitä pisarasuojia saan tehdä ennen muuta takseille, koska tämä on ainutlaatuinen tuote. Kysyntää on, sillä kohtaamani taksiyrittäjät eivät ole hetkeäkään epäröineet hankinnan tekemistä.

Kauppojen kassajärjestelmien suojia Kotka lähti tekemään, koska tutut kauppiaat pyysivät. Niitä hän olen tehnyt asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Ne ovat olleet tavanomaisia kapeita suojia laajempia kokonaisuuksia.

– Nythän on tarvetta, että kaupoissa ostoksia pakkaavat asiakkaatkin eroteltaisiin suojalevyllä toisistaan, Kotka kertoo.

Taksien pisarasuojat Kotka tekee polykarbonaatista, joka on läpinäkyvä, työstettävä, kirkas ja iskunkestävä muovi. Suoja kiinnitetään etupenkkien niskatukiin, mikä mahdollistaa helpon asentamisen. Yritys tekee myös asennuksia, jos niin halutaan. Etäostajat ovat tehneet asennukset itse, eikä ongelmia ole ilmaantunut.

– Suojan yleistymisen taustana on se seikka, että taksiliitto suosittaa asiakkaiden sijoittamista nykytilanteessa takapenkille, Antti Kotka kertoo

Kotkan tekemät suojat eivät eristä asiakasta täysin kuljettajasta, vaan on jätetty sentin rako puheäänen kulkeutumista varten.

– Nähtäväksi jää, että jäävätkö nämä suojat takseihin koronaepidemian jälkeenkin. Muualla maailmassa vastaavanlaisia suojia on ollut aiemminkin. Jos suoja halutaan irrottaa, se käy yhtä helposti kuin asentaminen. Suojat on suunniteltu niin, etteivät ne vahingoita autoa.

Lisätyötä Kotka on saanut pisarasuojista yritykselleen. Se on sopinut hyvin, koska hänen Eagle Mediansa tekemät ulkotapahtumien äänentoistotyöt loppuivat koronan takia toistaiseksi, samoin loppuivat toistaiseksi hänen musiikkibändinsä keikkailut.

– Pääsiäinen oli hyvin vilkasta aikaa pisarasuojien valmistuksessa. Tein työtä niiden parissa viikon ajan hyvin paljon, koska halusin ne heti eri automalleihin. Mediatoimistollani on säilynyt sen päätoimialan töitä, joten iltaisin tulen puurtamaan näitä suojia, Kotka pohtii.