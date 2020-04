Testattujen koronatapausten torstain tilanne: Kalajokilaaksossa ei edelleenkään viiden laboratoriovarmistetun koronavirustartunnan kuntia

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ei ollut torstain valtakunnallisen päivityksen mukaan yhtään kuntaa, joissa olisi ollut vähintään viisi varmistettua koronavirustartuntaa. Vastaavia kuntia ei löytynyt koko Kalajokilaaksosta. Pohjois-Pohjanmaalla testeillä varmistettujen tapausten määrä oli 108.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päivittää joka päivä karttasivustoa, johon on koottu tiedot laboratoriovarmistetuista COVID-19-tapauksista Suomessa. Sovellus löytyy osoitteesta thl.fi/koronakartta.

Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri Arto Nieminen antoi torstaina koronaviruspandemiaan liittyvän tilannekatsauksen. Siinä hän totesi, että tilanne koronaviruspandemian suhteen Kallion alueella on toistaiseksi rauhallinen; yksittäisiä tapauksia on todettu, lähikontaktit on tavoitettu ja muu väestö ei näissä tapauksissa ole ollut alttiina tartunnalle.

THL:n päivittäisessä sovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa kunnittain, mikäli kunnassa on enemmän kuin neljä koronatapausta. Jos kunnassa on 0–4 tapausta, tautitapaustietoja ei henkilötietojen yksityisyyden turvaamiseksi ilmoiteta.

Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin. Näytteenottopäivästä kuluu noin 2–4 päivää ennen kuin näyte on analysoitu, kirjattu ja tieto on päivittynyt tartuntatautirekisteriin, joten sivuston tiedot päivittyvät takautuvasti. Torstain päivityksen viimeisimmät tapaustiedot olivat keskiviikolta.

Koko maassa oli viimeisimmän päivityksen mukaan 3 369 koronavirustartuntaa. Karttasovelluksen tiedot päivitetään kello 12.

