Lukijalta: Näin tekee osuuskauppaväki

Luin kotikyläni Raution Sale-kaupan oveen yhtenä arkipäivänä liimattua lappua silmät ymmyrkäisinä: Kauppa suljettu! Arvatkaapa, nousiko suoni ohtaan? Juuri nyt kun omaa kauppaa olisi tarvinnut erityisesti. Koronavirus jyllää ja kun ikääkin on päälle 70, "herrojen" päätös tuntui täysin kohtuuttomalta. Käsittämättömältä.

Kylä on tunnetusti aktiivinen, on ollut pitkään sitä. On voittanut useamman kerran muun muassa Vuoden kylä -palkinnon.

Täällä puhalletaan yhteen hiileen, niin on tehty aina.

Kylässä asuu nykyisin paitsi ikäihmisiä, myös nuoria perheitä, joista monet ovat äskettäin rakentaneet uusia koteja ja ajatelleet asuvansa kylässä ehkä elämänsä loppuun saakka. Kylässä toimii yli sata henkeä työllistävä yritys.

On olemassa myös päätös, että kylään rakennetaan uusi koulu. Suunnitelmia laaditaan parhaillaan. Samoin on suunnitteilla senioritalo, jolle kaupunki on osoittanut tontinkin. Myös senioritalon suunnitelmat ovat pitkällä.

"Näin tekee osuuskauppaväki", mainosti kyseinen osuustoimintaliike itseään takavuosina. Silloin ajateltiin ihmistä, sitä asiakasta. Nyt ei enää. Ei oo "arvot kohorallaan" tälläkään firmalla, ei ole ollut aikoihin, vaikka se muuta väittää.

Raution Sale olisi kannattanut, mutta jos ja kun firman pitää saada aina vain enemmän voittoa, siinä eivät muut arvot paljoa paina.

Tällaiset takaiskut eivät ole hyväksi Kalajoen kaupungillekaan. Minun mielestäni kaupungin tulisi oman etunsakin vuoksi puuttua tällaiseen päätökseen. Vai mitä mieltä olette päättäjät, kannattaako meidän hiljentää ja tappaa virkeät ja elinvoimaiset kylämme?

Kysyn vaan