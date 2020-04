Ylivieskan kaupungilta korona-ajan harkinnanvaraista toimintatukea yksinyrittäjille

Yksinyrittäjät voivat hakea 2 000 euron toimintatukea Ylivieskan kaupungilta koronavirustilanteessa.

Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Yksinyrittäjäksi määritellään päätoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelancer-yrittäjät. Avustuksen suurus on kaikille sama.

Avustuksen ehtona on yksinyrittäjän osoittama heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 16.3.2020 jälkeen.

Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi.

Tukihakemuksen liitteeksi tulee liittää viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus sekä jäljennökset kirjanpidosta tai tiliotteista, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet tämän vuoden aikana.

Tukihakemus liitteineen toimitetaan kaupungin kirjaamoon joko sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla tai postitse.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Avustuksen viimeinen hakupäivä on elokuun lopussa. Päätös tuesta tehdään mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta.

Tukihakemukset ja tarkemmat ehdot löytyvät osoitteesta: www.ylivieska.fi/yksinyrittajienkoronatuki