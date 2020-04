Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulaisten kaupungin hallintojohtajan viransijaisuudessa reilut kolme viikkoa sitten aloittanut oululainen Riikka Moilanen, 49, on katsellut päätöksentekoa viime kesään saakka pöydän toiselta puolelta.

Hän on pitkän linjan poliitikko, joka on toiminut muun muassa yhden kauden kansanedustajana ja viitisen vuotta Oulun kaupunginhallituksen päätoimisena puheenjohtajana. Puoluetaustaltaan Moilanen on keskustalainen.

Politiikkaan Riikka Moilanen lähti mukaan reiluna parikymppisenä ja jätti sen, kun hänet valittiin Business Oulun yrityskoordinaattorin viransijaiseksi vajaa vuosi sitten. Business Oulu on Oulun kaupungin omistama liikelaitos.

– Siinä vaiheessa halusin omistautua työlleni ja jättää kaikki poliittiset luottamustehtävät, joita kolmen vuosikymmenen aikana oli kertynyt valtavasti, hän sanoo.

– Edustan sitä kantaa, että päättäjät eivät ole mukana organisaatioissa, joiden asioista päätetään. Olisi tuntunut hassulta nostaa Oulun kaupungilta palkkaa ja olla samanaikaisesti päättää sen asioista. Juridisesti sille ei olisi ollut mitään estettä, hän jatkaa.

Kolmen vuosikymmenen aikana Moilanen sanoo saaneensa politiikasta kaiken sen, mistä on haaveillut. Luottamustehtävät olivat myös kimmoke lähteä opiskelemaan hallintotieteitä.

– Ministerinä en ole ollut, mutta en osaa sanoa, olenko siitä haaveillutkaan, hän miettii.

Riikka Moilanen aloitti Oulaisten hallintojohtajan viransijaisuudessa tuoreena hallintotieteiden maisterina tilanteessa, jolloin valtiovalta oli edellisellä viikolla antanut määräyksiä toimipisteiden sulkemiseksi ja ottanut käyttöön valmiuslain.

– Aloitus ajoittui todella mielenkiintoiseen saumaan. Onneksi minulla oli kunnallisesta päätöksenteosta vahva kokemus päättäjänä, kuten esimerkiksi viitisen vuotta Oulun kaupunginhallituksen päätoimisena puheenjohtajana, hän sanoo.

Päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtajuus ajoittui aikaan, jolloin käynnistettiin kuntaliitos Oulun ja ympäristökuntien kanssa.

Oulaisissa avoinna olleeseen virkaan Moilanen hakeutui, koska paikkakunta on mukavan matkan päässä Oulusta.

– Tiesin suurin piirtein valmistumisajankohdan ja aloin ennen vuoden vaihdetta katsella avoimia hallintojohtajan paikkoja. Niitä oli eri puolilla Suomea. Kun Oulainen osui silmiini, sydän alkoi tykyttää ja minulta menivät yöunet. Ajattelin, että tuo olisi juuri minulle. Mietin, millainen mahdollisuus tämä on puolin ja toisin: Minulla ovat tarjottavana laajat verkostot ja taustat kuntapäättäjänä ja Oulaisissa työ, josta unelmoin, hän kertoo.

Valmistumispäivänään Riikka Moilanen lähetti hakemuksen Oulaisiin.

– Olen ikäni asunut Pohjois-Pohjanmaalla ja tunnen tämän kodikseni. Aluekin oli entuudestaan tuttu, vaikka varsinaisia yhteyksiä minulla ei Oulaisiin ollutkaan, hän kertoo.

Oulaisten kokoisten kuntien tulevaisuus on Riikka Moilasen mielestä kiinni muusta kuin koosta. Yritysjohtajanakin työskennellyt nainen sanoo, että kokoa enemmän tarvitaan uudistumiskykyä ja eteenpäin katsovaa asennetta.

– Olen nähnyt Oulussa, että kuntaliitos on vaikea tie. Se ei ole talouden näkökulmastakaan ratkaisu. Jos ratkaisuja halutaan, on ne etsittävä muulla tavalla, hän sanoo.

Moilanen perehtyi Oulaisten tunnuslukuihin edeltä, samoin päätöksentekoon. Taustalta löytyivät vaikeat vuodet, jotka oli yhdessä selätetty. Tunnusluvut kertoivat myös talouden hyvästä tasosta viimeisimpinä vuosina.

– Oulaisissa ovat paremmat näkymät kuin monessa muussa kunnassa, hän sanoo ja näkee paikkakunnalla mahdollisuuksia:

– Nyt kun on opittu tekemään etätöitä, kuituverkon rakentaminen on tärkeä asia. Oulainen hyötyy myös Pyhäjoen investoinnista.

Joustavaa päätöksentekokulttuuria ja päättäjien yksimielisyyttä Riikka Moilanen ihastelee Oulaisissa:

– Päättäjät toimivat täällä yhteistuumin. Ihmettelin asioihin tutustuessa, voiko olla totta, että Oulaisissa ei äänestetä useinkaan asioista.

Hän kuvaa myös virkamiestoimintaa joustavaksi. Hierarkiaa ole samalla tavalla kuin isommissa kunnissa:

– Monen asian selvittäminen tapahtuu yhden käytävän varressa kaupungintalolla.

Moilasen mielestä isokaan kaupunki ei ole huono, mutta päätöksenteon prosessissa on enemmän henkilöitä ja ketjut pidemmät, koska niin moni tarkastelee asioita omasta näkökulmastaan.

Poliittisen uransa aikana Riikka Moilanen on toiminut päätöksentekijänä myös sosiaali- ja terveyspuolella. Reilut 10 vuotta sitten hän oli sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja-aikanaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen. Silloin tuli muun muassa laki hoitotakuusta.

– Silloin näin, miten suurena apuna aluesairaalat olivat hoitotakuujonojen purkamisessa Pohjois-Pohjanmaalla, hän sanoo kysyttäessä Oulaskankaan asemasta.

Moilanen toivoo, että korona-pandemian hoidossa nähtäisiin, kuinka hyvin nykyinen julkinen terveydenhuolto toimii ja kuinka jokaisella sairaalalla on tärkeä tehtävä.

– Keskittäminen ei ole välttämättä järkevin ratkaisu sen enempää terveydenhuollossa kuin maan asuttamisessakaan, hän sanoo ja jatkaa:

– Henkilökohtaisena näkemyksenä ajattelen, että korona on testaus julkisen toiminnan sairaanhoidolle nyt, kun rinnalla valmistellaan sote-uudistusta. Tähän asti tehtävästä on selvitty kiitettävästi. Tästä voisi päätellä, että painopistettä on muutettava keskittämisen sijaan.