Päätoimittaja Seppo Kangas sai nostalgiapostia: Äänitetty yllätys

Sain pitkäaikaiselta ystävältä sellaista postia, että miltei putosin tuolilta. Kauniissa kirjeessä tuli muistitikku, johon oli digitoitu vanhoja musiikkinauhoituksia. Muutamat niistä olivat sellaisia, etten ikinä olisi uskonut niitä löytyvän, noin 45 vuoden takaa.

Muistan kyllä, kun ne äänitettiin. Nuoruusvuosina perustimme parin saman kylän kaverin kanssa bändin. Sille ei oikein koskaan keksitty kunnon nimeäkään. Mutta soittointo oli valtava. Rokkia kolmella ja joskus jopa neljällä soinnulla.

Treenasimme yleensä sunnuntaisin vuorotellen jonkun kodissa. Taloa piti vaihtaa suhteelliseen taajaan, koska meteli taisi käydä kunkin kotiväen korville ja hermoille sietämättömäksi ennen pitkää.

Soittohaluista kieli vaikkapa se, että basistimme kotiin kertyi meiltä matkaa kuutisen kilometriä ja rumpalin kodista vielä kolme kilsaa enemmän. Kun ei muuta konstia ollut ollut, soittokämppää vaihdettiin polkupyörällä – rummut pakattuina maitokärryyn, jotka sidottiin rautalangalla tarakkaan.

Kerrankin poljettiin tuo matka nilkkaan asti ulottuvassa sohjossa. Tai enimmäkseen taidettiin taluttaa. Saatiinpahan ainakin kunnon alkuhiki rokin räimeeseen.

Soittovehkeetkin olivat mitä olivat. Ensimmäiset kitarat olivat jonkun kyläläisen itse tekemiä. Rumpuihin leikattiin kalvot apulantasäkkien muovista. Ne viritettiin kiskomalla muovipalan helmoista kaksi käsin ja kolmin miehin.

Vahvistimen virkaa tekivät tietysti putkiradiot, joihin kytkimme pienempiä transistoriradioita etuvahvareiksi. Säröä tuli riittävästi, jos sen vaan olisi erottanut muusta hurinasta.

Maatalouslomitustienesteillä hankimme vähitellen oikeita soittimia ja vahvistimiakin. Laulukamoihin ei sentään ollut koskaan varaa. Siksi alussa mainituissa nauhoitteissakaan ei laulua kuulu.

Nuo nauhoitukset tehtiin rumpalimme kotona olleella harvinaisella kelanauhurilla. Äänitysstudiona sai toimia rumpalin pikkuruinen vinttikamari, joka oli myös treenikämppämme silloin, kun oli hänen kotiväkensä piinaviikkojen vuoro.

Kelanauhat olivat löytyneet, kun taloa tyhjennettiin myyntiä varten. Meille kolmelle niistä tuli ikimuistoinen arkistojen aarre.

Nauhalle olivat yltäneet todelliset klassikot: Jimi Hendrixin All Along the Watchtower, Deep Purplen Smoke on the Water, Rolling Stonesin Honky Tonk Women sekä joku oma bluesrevitys, vaikka emme silloin bluesista mitään ymmärtäneetkään.

Sanotaan, että haju jättää vahvimman muistijäljen. Voin vakuuttaa, että myös äänimuisto vuosikymmenten takaa sysää liikkeelle muistikuvien tulvan. Niitä kelpaa katsella silmät kiinni, kuulokkeet korvilla.

Seppo Kangas

seppo.kangas@kpk.fi