Ylivieskalaiset kauneudenhoitoalan yrittäjät perustivat yhteisen yrityksen: Yrittämisen vastuu ja osaaminen vahvistuvat

Tarve palvella asiakkaita kokonaisvaltaisesti ja haave tasavertaisen yrityskumppanin löytymisestä sai ylivieskalaiset kauneudenhoitoalan yrittäjät Tiia-Mari Konun ja Henna Priuskan yhdistämään liiketoimintansa.

– Meillä molemmilla on kokemusta yksinyrittämisestä, mutta myös yhdessä yrittämisestä, Konu ja Priuska sanovat.

Samalla, kun omat haaveet kohtasivat, moni käytännön asia on löytänyt luontevasti yhteisen suunnan.

– Meidän tiemme veivät yhteen perheen miesväen kautta, mutta kun me kaksi toisillemme tuntematonta istuimme ensimmäisen kerran kahvikupin ääreen, tuntui helpolta puhua auki ajatuksiaan ja toiveitaan yrittämisestä, koska ajattelimme niin samalla tavalla, Konu kertoo.

Ideaa uudesta yhteisestä yrityksestä on tiiviisti viety eteenpäin viime syksystä lähtien ja huhtikuun alkupäivinä avattu uusi, remontoitu toimipiste, on yrittäjien mielestä täysi kymppi.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että olemme tässä ja nyt, vaikka avajaiset koronavirusepidemian takia siirtyivätkin verkkoon. Olisi ollut todella upeaa kutsua kauniisiin tiloihimme asiakkaat ja yhteistyökumppanit jakamaan meidän ideointimme tuloksia, Priuska harmittelee, mutta toteaa, että jossain vaiheessa epidemia on ohi ja siihen asti tunnelmia jaetaan somessa.

Some on tänä päivänä tärkeä markkinointikanava, jonka käyttäminen on molemmille luontevaa.

– Somen kautta leviää uusimmat trendit. Sieltä myös löytyvät ne kuvat, joista asiakkaat saavat ideoita ja tietoa. Jotain, joka miellyttää siellä, halutaan saada myös itselle. Omasta hyvinvoinnista ja arkea helpottavista asioista ollaan valmiita maksamaan. Some on myös keino tuoda yrityksen arkea lähemmäs asiakasta, Priuska ja Konu toteavat.

Priuska ja Konu ovat alalla, jossa uudet trendit vaativat myös tekijöiltä jatkuvaa kouluttautumista.

– Se on positiivista ja lisää mielenkiintoa omaan tekemiseen entisestään. Haluamme tarjota asiakkaille uusimmat tuulet maailmalta, ja ne kiinnostavat myös oman ammatillisen kehittymisen takia, he toteavat.

Yhteinen yrittäjyys jakaa paitsi yrittämisen vastuut, myös ideat, opastamisen ja arjen tekemisen.

– Olemme molemmat kaivanneet työyhteisöä, joka on meillä nyt yrittäjät mukaan lukien kahdeksan henkeä. Pystymme yhdessä kehittämään yritystä, mutta meillä on myös hyvä ja saman henkinen työntekijäjoukko, joka on motivoitunut omassa tekemisessään. Nyt, monien vaiheiden jälkeen ja keskellä kansallista kriisiäkin tuntuu todella hyvältä, että teimme päätöksen yhteisestä yrittäjyydestä, Priuska ja Konu sanovat.

Heti yhteistyön alkutaipaleella oli selvää, että kosmetologi- ja hierontapalveluiden lisäksi saman katon alle halutaan myös kampaamopalvelut. Kokonaisuuden luomiseen vaikutti myös tilojen valinta.

– Nyt me pystymme palvelemaan ison joukon asiakkaita kerralla. Esimerkiksi hääpäivänä morsian ja kaasot pääsevät kaikki samaan tilaan hoidettavaksi, meikattavaksi ja kammattavaksi. Koko hoitola voidaan varata yhden porukan käyttöön vaikka koko päiväksi. Se on palvelua, jota kaivataan, Priuska kertoo.

Yrittäjät toivovat, että tulevan kesän häät ja muut tapahtumat onnistuvat, ja koronaepidemia laantuu.

– Uskomme tulevaisuuteen valoisalla mielellä. Varauskirjat näyttävät hyvältä. Palvelemme asiakkaita niiden ohjeiden mukaan, jota meille annetaan ja asiakkaat ovat hyvin mukautuneet uusiin ohjeisiin. Meidän alallamme puhtaus on jo muutenkin tärkeä tekijä, mutta nyt siitä pidetään erityistä huolta.