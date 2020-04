Paikallisille liikkeille oma tunnusmerkki? YTEKin Liikkeessä Lähellä -esiselvitys kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Paikallisten yritysten ja palvelujen merkitys on noussut tapetille koronatilanteen vuoksi. Silti jo aikaisemminkin yritysmaailmassa on mietitty, kuinka paikallisen yrittäjyyden arvostusta voitaisiin nostaa kuluttajien silmissä.

Hyvänä esimerkkinä on Rovaniemi, jossa Likiliike-konseptilla on jo vuodesta 2015 tuettu sikäläistä yrittäjyyttä ja kaupankäyntiä. Tavoitteena on saada tavalliset kuluttajat, matkailijat ja julkisyhteisö miettimään hankintojaan.

Mukana olevat liikkeet saavat esimerkiksi käyttää Likiliike-merkkiä omassa viestinnässään.

YTEK Ylivieskan Kehityspalvelut selvittää nyt, millainen kiinnostus vastaavaa konseptia kohtaan olisi Ylivieskan seudulla. Tätä varten YTEK on käynnistänyt Liikkeessä Lähellä -esiselvityshankkeen, jota rahoittaa Rieska-Leader.

Selvitys on saanut alkunsa yrityskentän toiveesta. Projektipäällikkönä toimiva Maria Rautionaho kertoo, että tarve on noussut esille muun muassa Yrittäjäringin ja muiden paikallisten kehittämishankkeiden yhteydessä.

– Useat yrittäjät kokevat tarvetta konkreettiselle yhteistoiminnalle, joka hyödyttäisi omaa liiketoimintaa ja yrittäjyyttä entistä vahvemmin.

Hankkeessa selvitetään, onko yrittäjäyhteisöissä tarvetta koordinoidulle yhteistoiminnalle, markkinointiyhteistyölle, paikallisen yrittäjyyden esiin nostamiselle sekä tapahtumayhteistyölle.

– Samalla selvitämme, mitkä olisivat toiminnan kustannukset ja millaisella organisaatiolla sitä voitaisiin täällä pyörittää. Rovaniemellä toimintaa koordinoi yrittäjäyhdistys. Heiltä on mahdollista ostaa valmis konsepti, mutta vaihtoehtona olisi myös kehittää oma malli Ylivieskan seudulle, Rautionaho kertoo.

Hankkeen aikana YTEK tekee kyselyn, joka suunnataan Ylivieskan, Kalajoen, Oulaisten, Sievin ja Alavieskan yrittäjäyhdistyksille ja yrityspalveluille sekä Ylivieskan alueen yrityksiin. Koronatilanteen vuoksi kyselyn ajankohta on vielä auki.

Rovaniemen Likiliike-konseptissa on mukana 250 yritystä, joita yhdistää paikallinen omistuspohja. Jäsenyydestä saa sertifikaatin, johon kuuluu muun muassa Likiliike-merkin käyttöoikeus, laaja kattomarkkinointi ja mukanaolo eri tapahtumissa.

Rautionahon mukaan Likiliikkeessä huomionarvoista on se, että toiminta vetoaa voimakkaasti paikallisten asukkaiden arvopohjaan.

– Likiliike-konsepti on Rovaniemellä hyvin tunnettu, ja kaupunkilaiset ovat ottaneet sen omakseen. Kaupungin näkökulmasta tällainen toiminta kasvattaa paikallista elinvoimaisuutta, ja siihen sijoitettu raha maksaa kyllä itsensä takaisin.