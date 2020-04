Ikkunaa hakannut murtautuja veti vesiperän – Murronsuojalasit estivät sisäänpääsyn ylivieskalaisella huoltoasemalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oikeanlainen varautuminen estää murtautujia pääsemästä varkaisiin. Tästä saatiin taannoin esimerkki Ylivieskan Mäntytien Nesteellä, kun huoltoasemalle tehty murtoyritys kilpistyi liukuoven lujaan lasitukseen.

– Laitatimme viime kesänä murronsuojalasit. Olisi pitänyt laittaa siihen vielä sellaiset teipit, joissa lukee "Huomio varkaat! Tässä on murronsuojalasit". Jäivät silloin laittamatta, ja nyt lasit lohkeilivat murtoyrityksessä. Huoltoasemallahan kaikki on joko pleksiä tai murronsuojalasia. Ja on siellä kaltereitakin, kertoo toimitusjohtaja Juho Lehtelä.

Murronsuojalasissa on usein monta kerrosta laminoitua lasia, mikä lisää jännitevahvuutta ja estää lasia hajoamasta pirstaleiksi. Ylivieskan tapauksessa varas oli yrittänyt päästä sisään iskemällä useita kertoja sekä oven ylä- että alaikkunaan. Lasi kesti lujat iskut.

– Ovea lyötiin lekalla tai vasaralla. Sisältä ovea kuvaavasta kamerasta ei saa ihan tarkkaan selvää, kummalla ovea lyötiin, Lehtelä jatkaa.

Eniten tilanteessa harmittaa se, että vaikka varas veti vesiperän, tulee lasien uusimisesta kustannuksia vakuutuksesta huolimatta.

– Aina näissä tulee takkiin – pääsi varas sisälle tai ei. Jälkiä joutuu kuitenkin korjaamaan.