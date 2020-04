Kalajoen matkailu koki maaliskuussa äkkipysäytyksen - Koronakriisin jälkeen uskotaan uuteen tulemiseen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronavirus ja sen tuomat liikkumisen ja liiketoiminnan rajoitukset toivat maaliskuussa äkkipysäytyksen Kalajoen matkailuun. Ennen sitä kaikki näytti tammi- ja helmikuussa hyvältä tähän vuoteen, alkuvuonna riitti työmatkalaisia ja lähimatkailua. Matkailun yli 50 yksin- ja mikroyrittäjää menettivät sitten yhtäkkiä kaiken kassavirran ja vain menot jäivät. Hotelli on sulkenut ovensa ja samoin kylpylä. Ravintolatoiminta meni hiljaiseloon, ollaan ruoan ulosmyynnin varassa.

Kalajoen matkailulle koituvia tappioita on tässä vaiheessa hankala ennustaa. Kalajoen matkailuyhdistyksen puheenjohtaja, golfyhtiön toimitusjohtaja Esa Takala toteaa, että pandemian huippuajankohdastakaan ei ole vielä kunnollista ennustetta.

– Yksi ennuste on, että pandemian huippu nähtäisiin Suomessa 21. huhtikuuta. Toinen on, että se olisi juhannuksena. Syksyllä näemme, kuka ennustajista oli vähiten väärässä, hän huomauttaa.

Kalajoelle matkailu on tuonut vuosittain 40 miljoonan euron tulot, mahdollistanut työtä 280 henkilötyövuoden verran.

Sesonki yleensä alkaa juhannukselta ja jatkuu koulujen alkamiseen elokuulle. Enää Kalajoella ei ole entisaikojen juhannusta. Tilalle ovat tulleet muut isot tapahtumat. Niiden onnistuminen tulee vaikuttamaan siihen, miten Kalajoen matkailulle tänä vuonna käy. Toukokuun isoksi tapahtumaksi kaavailtu hupijuoksu ExtremeRun siirrettiin elokuun 8. päivään.

–Iso kysymys on, että miten väki uskaltaa lähteä rajoitusten purkamisen jälkeen liikkeelle. Jos rajoitukset puretaan toukokuun lopussa tai alkukesästä, silloin Kalajoen kesästä voidaan ehkä jotakin pelastaa, Takala toteaa.

Golfkentät ovat jo Etelä-Suomessa auki ja pelaaminen etenee tiukoin rajoituksiin. Esimerkiksi pelata saa kahden ryhmissä, pitää olla omat kärryt, etäisyydet pitää pitää ja hanskoja käyttää. Osasta kenttiä pelaaminen on vain osakkaille.

– Kalajoen kenttä avataan toukokuussa. Jotta pelaamista voidaan perustella, kaikkien pitää sitoutua tiukkoihin rajoituksiin.

Matkailuyhdistyksen Esa Takala ja Kalajoen matkailun kehitysyhtiö Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtaja Janne Anttila uskovat, että kriisin jälkeen Kalajoen matkailu löytää uusia mahdollisuuksia.

– Koronan vaikutukset tuovat Kalajoen matkailulle lyhyellä tähtäimellä merkittäviä ongelmia, pitkällä tähtäimellä mahdollisuuksia, Anttila arvioi.

Henkisesti paine toimialalla on Kalajoella nyt kova.

– Matkailuyrittäjiemme yhteishenki on kuitenkin hyvä ja keskinäinen tukiverkosto vahva. Meneillään oleva muutos jättää jälkensä. Selviytyminen voi edellyttää sopeutusta ja erilaisia tukitoimia, Anttila kuvailee.

Toiminnat on sopeutettava realiteetteihin.

– Ihmisten terveys on kaikessa aina ykkösenä. Meidän pitää yrittää huolehtia matkailukeskuksen infrasta, palvelurakenteesta ja yrityskannasta. Niitä tarvitaan palveluiden tarjoamiseksi, kun kysyntää taas on, Anttila toteaa.

Anttilan näkemys on, että luontoon perustuva matkailu tulee aikaa myöten vahvistumaan yhä enemmän. Kalajoella on tarjota siihen vaikuttava kattaus.

– Paluu normaaliin tapahtuu kotimaan matkailun kautta. Kalajoen etuna on tunnettu brändi ja hyvä palveluinfra. Kalajoen matkailukeskuksen vetovoimaa korona ei vie. Matkailulle olisi äärimmäisen tärkeää, että maamme tulevat elvytystoimet vahvistaisivat ostovoimaa, Anttila korostaa.

Kalajoelle matkailu on monitahoinen asia. Se on Kalajoen elinkeinoista neljän, viiden suurimman joukossa. Se on paljon muutakin.

– Matkailu luo Kalajoelle vetovoimaa ja brändiä. Sitä voivat hyödyntää monet muutkin toimialat bisneksissään, esimerkiksi kun rekrytoivat työvoimaa tai markkinoivat omia tuotteitaan, Anttila toteaa.

Paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta matkailuvirrat ovat mahdollistaneet kaupungin kokoon nähden monipuoliset ja tasokkaat vapaa-ajan palvelut sekä niiden virkistyskäytön ympärivuoden.

– Aktiivinen ja koko ajan kasvava Kalajoen tapahtumatarjonta on lisännyt viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Viime vuosien kehitys Kalajoen matkailussa on kohdistunut uusiin tapahtumiin, palveluihin ja moderniin majoitukseen. Positiivista on ollut erityisesti onnistumiset kohti ympärivuotisuutta.

Globaalisti matkailuelinkeino otti taloudellisen iskun vastaan eturintamassa ja tulee Anttilan mukaan kipuilemaan pitkään.

– Kalajoen matkailukeskuksen tilannekuva ei tällä hetkellä juuri poikkea siitä.

Kansainvälistymisessä Kalajoen matkailussa on Anttilan mukaan otettu vasta ensiaskeleita.

Kalajoki luotsaa kansainvälistymiseen parhaillaan EAKR-rahoitteistamerellisyyttä korostavaa, isoa EAKR-rahoitteista hanketta, jossa on kumppaneina rannikon muitakin matkailualueita.

– Esimerkiksi Saksan matkanjärjestäjillä on vahva usko, että Pohjoismaat kasvattavat suosiotaan matkailijoiden keskuudessa korona-ajan jälkeen.